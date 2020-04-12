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遊樂園防疫安全承載訂五成 六大熱門主題樂園預警分流
配合中央流行疫情指揮中心減少連續假期旅遊景區群聚效應，交通部觀光局針對國內25家觀光遊樂業設定園區遊客最大承載量的50%為疫情期間防疫安全遊客承載量，並對六福村、小人國、麗寶、九族文化村、劍湖山世界及義大世界等熱門主題樂園，預警分流旅客。
觀光局表示，在今年新冠肺炎疫情初期，已要求各主題樂園加強環境設施清潔消毒頻率，並於各服務設施或園區出入口，以紅外線監測儀或額溫槍量測遊客體溫，異常者禁止進入，並備酒精供遊客手部消毒。密閉活動空間則暫時關閉停用，或請遊客戴口罩並配合人數管控始得進入，並利用各通路宣傳遊客須保持社交距離及相關防疫資訊。
因應熱門景點最新防疫指導方針，觀光局規畫新的防疫措施，對連假期間主題樂園入園人數實施管制措施，以園區遊客最大承載量的50%為安全遊客承載量。
六福村主題遊樂園、小人國主題樂園、麗寶樂園、九族文化村、劍湖山世界及義大世界)於連假期間實施遊客總量管制措施，建立開園後定時通報機制，以提前預警、行動、管制等面向，訂定防疫安全承載量之A（60%）B（55%）C（50%）分級應變行動方案，即時預警分流遊客，為主題樂園防疫措施再升級。
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