快訊

上合歡山拍日出失蹤 男子墜百米深谷亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遊樂園防疫安全承載訂五成 六大熱門主題樂園預警分流

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
觀光局要求各主題樂園加強環境設施清潔消毒頻率，宣導保持社交距離。圖／觀光局提供
觀光局要求各主題樂園加強環境設施清潔消毒頻率，宣導保持社交距離。圖／觀光局提供

配合中央流行疫情指揮中心減少連續假期旅遊景區群聚效應，交通部觀光局針對國內25家觀光遊樂業設定園區遊客最大承載量的50%為疫情期間防疫安全遊客承載量，並對六福村、小人國、麗寶、九族文化村劍湖山世界義大世界等熱門主題樂園，預警分流旅客。

觀光局表示，在今年新冠肺炎疫情初期，已要求各主題樂園加強環境設施清潔消毒頻率，並於各服務設施或園區出入口，以紅外線監測儀或額溫槍量測遊客體溫，異常者禁止進入，並備酒精供遊客手部消毒。密閉活動空間則暫時關閉停用，或請遊客戴口罩並配合人數管控始得進入，並利用各通路宣傳遊客須保持社交距離及相關防疫資訊。

因應熱門景點最新防疫指導方針，觀光局規畫新的防疫措施，對連假期間主題樂園入園人數實施管制措施，以園區遊客最大承載量的50%為安全遊客承載量。

六福村主題遊樂園、小人國主題樂園、麗寶樂園、九族文化村、劍湖山世界及義大世界)於連假期間實施遊客總量管制措施，建立開園後定時通報機制，以提前預警、行動、管制等面向，訂定防疫安全承載量之A（60%）B（55%）C（50%）分級應變行動方案，即時預警分流遊客，為主題樂園防疫措施再升級。

觀光局要求各主題樂園加強環境設施清潔消毒頻率，宣導保持社交距離。圖／觀光局提供
觀光局要求各主題樂園加強環境設施清潔消毒頻率，宣導保持社交距離。圖／觀光局提供
觀光局表示，在今年新冠肺炎疫情初期，已要求各主題樂園加強環境設施清潔消毒頻率，並於各服務設施或園區出入口，以紅外線監測儀或額溫槍量測遊客體溫，異常者禁止進入，並備酒精供遊客手部消毒。圖／觀光局提供
觀光局表示，在今年新冠肺炎疫情初期，已要求各主題樂園加強環境設施清潔消毒頻率，並於各服務設施或園區出入口，以紅外線監測儀或額溫槍量測遊客體溫，異常者禁止進入，並備酒精供遊客手部消毒。圖／觀光局提供

義大世界 疫情 觀光局 小人國 九族文化村 劍湖山世界

延伸閱讀

徐國勇視察新竹臨時收容所 勉防疫滴水不漏

利用洗車場當掩護 南警查獲天九牌賭場

住院2個多月 上舞廳高雄台商終於出院

影／「梅嶺賞螢」將首度實名總量管制 分時分流上山

相關新聞

把使用過的口罩放大2000倍 驚見細菌在移動

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，口罩已成為眾人必備的日用品之一，若是把使用過的口罩在顯微鏡下放大到2000倍，可以看到口罩上面...

北市口罩販賣機今開賣 民眾一早冒雨排隊等著買

台北市政府與衛福部、健保署推動實名制口罩自動販賣系統試辦計畫，昨天在北市信義區健康中心試辦，今天開賣，一天提供900組成...

上修為強烈大陸冷氣團 氣象局對8縣市發布低溫黃色燈號

中央氣象局下午3時38分發布低溫特報，將這波冷氣團上修為「強烈大陸冷氣團」等級，表示受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今天...

遊樂園防疫安全承載訂五成 六大熱門主題樂園預警分流

配合中央流行疫情指揮中心減少連續假期旅遊景區群聚效應，交通部觀光局針對國內25家觀光遊樂業設定園區遊客最大承載量的50%...

影／梅嶺賞螢將首度實名總量管制 分時分流上山

落實防疫因應人潮，台南楠西梅嶺風景區今年首度將以實名制賞螢，本月18日至5月3日為期3周假日採總量管制、分時分流上山，明...

買1送1.2！真心台菜、香茅廚滿額贈「120%優惠券」

繼去年5月首度進駐微風廣場後，「真心台菜」再與同集團的「香茅廚」泰式餐廳於今年3月底進駐微風南山。真心台菜店內除了持續供...

研究：抽血一次 能檢驗50種癌症

透過癌細胞會釋放特定DNA的特性，科學家成功研發出只要抽血一次，就可偵測超過50種癌症的血液檢測法！由於癌細胞所釋放的cfDNA，其內含的甲基與其他一般細胞不同，因此被科學家用來作為檢測指標，發病器官預測準確率高達9成。該團隊表示，將繼續進行微調，提高早期癌症的成功檢測率。

高雄氣象站提醒 陸上強風特報

高雄氣象站今天下午3點40分許，發布包含高雄、屏東、台東等縣市在內的陸上強風特報，因東北風偏強，台灣各地（含蘭嶼、綠島）...

防疫避免外出 天冷用熱水器防一氧化碳中毒

新冠肺炎疫情讓民眾選擇不外出，不過近2日氣溫驟降，新北副市長謝政達指出，民眾在天冷寒冷時常把室內門窗緊閉，使用瓦斯熱水器...

在你嘴裡爆開的小確幸！全台20大網友熱議泡芙來了

你喜歡吃泡芙嗎？泡芙裡頭的餡料在口中爆開時，那種滿滿的確幸感，總是讓人難以忘懷。泡芙在法國其實有著吉利、示好的意義，因此可以在許多慶典中見到這項甜點，特別是在嬰兒誕生或者是結婚典禮中，還可以看到「泡芙塔」的出現，就是在象徵喜慶以及祝賀。

影／最低溫下探9度 中部以北8縣市發布低溫特報

強烈大陸冷氣團來襲，中央氣象局針對苗栗以北發布低溫特報，北台灣今(12)日溫度會一路下滑，中央氣象局預報員朱美霖表示，周...

提高免疫力維護健康 低脂高蛋白海鮮成天然防疫食物

新冠肺炎疫情持續延燒，基於維護自身健康安全，除做好基本防疫作業外，提升身體的免疫力也是另一種防疫之道，新北市漁業處指出，...

熱門新聞

口罩實名制3.0來了！超商預購最快4月22日上路

把使用過的口罩放大2000倍 驚見細菌在移動

台灣的慘業地圖浮現 謝金河：4月會更慘

好市多斷貨神物回歸！新推「夢幻粉紅」引網友暴動搶買

總配送量超總人口 陳時中：到周四就能輕鬆買口罩

6縣市低溫特報！ 傍晚到明晨下探10度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。