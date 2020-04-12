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研究：抽血一次 能檢驗50種癌症
透過癌細胞會釋放特定DNA的特性，科學家成功研發出只要抽血一次，就可偵測超過50種癌症的血液檢測法！由於癌細胞所釋放的cfDNA，其內含的甲基與其他一般細胞不同，因此被科學家用來作為檢測指標，發病器官預測準確率高達9成。該團隊表示，將繼續進行微調，提高早期癌症的成功檢測率。
出現症狀前就可發現
根據《每日醫學新聞》報導，目前的癌症診斷方式多而雜，除了部分方法無法在癌症早期就檢測外，也有許多方法因為太具侵入性而不受民眾歡迎。但英國與美國的研究團隊近日成功研發出血液檢測法，只要抽血一次就能檢測超過50種癌症是否有存在徵兆，且能在病患出現症狀前就發現，未來潛力相當大。
癌症細胞會釋放一種特定的DNA – cfDNA，科學家就利用此一特性，希望能在血液中找到癌細斑存在的蛛絲馬跡。由於其他細胞也會釋放DNA，因此科學家也須仰賴另一種方式來辨別癌細胞。
英國《衛報》指出，不同癌細胞所釋放的cfDNA會含有不同的甲基結構，因此可被用來作為判斷依據。研究團隊因此採取了近3, 000名受試者的血液並進行分析。結果顯示，該方法確實能有效檢測出不同癌症。
準確度高
綜觀而論，該方法目前針對第一期癌症的檢測正確率是18%，第四期癌症則大幅躍進到93%。但在特定癌症有更好的表現。例如該方法針對胰腺癌第一期的正確率就高達64%，第四期則為100%。
該檢測法也能協助醫師判斷癌症的發病器官。結果顯示，該檢測法能針對96%的癌症患者提供發病器官預測，且有93%的準確率。研究團隊表示，他們接下來將繼續改進相關檢測技術與數據，希望能在未來繼續提升檢測的正確率。
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