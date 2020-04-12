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買1送1.2！真心台菜、香茅廚滿額贈「120%優惠券」
繼去年5月首度進駐微風廣場後，「真心台菜」再與同集團的「香茅廚」泰式餐廳於今年3月底進駐微風南山。真心台菜店內除了持續供應宜蘭台菜之外，還配合食補需求，推出一系列暖身湯品。即日起真心台菜、香茅廚也推出優惠活動，單筆滿2,000元以上，即回饋消費金額120%的消費兌換券，等於「買1送1.2」。
提供手工台菜的真心台菜，以「宜蘭料理」為核心基礎，將蒜苗、鴨賞、醬豬肝、糕渣等食材帶入菜單之中，推出多道精緻的台菜料理。例如「宜蘭菜脯蛋」選用宜蘭冬季的蘿蔔入料，口感溼潤且呈現金黃色澤，約5元銅板厚，每份240元。糕渣、真心肋骨酥等料理，則各為240、360元。為提供民眾在防疫期間的養生需求，真心台菜也推出黑蒜頭雞湯、黑金老菜脯雞湯、四臣肚片盅等湯品，售價自200～350元。香茅廚泰式餐廳則是提供多元的泰式風格料理，包括有鹹蛋黃炒透抽、黃咖哩鮮蝦佐鍋巴、桂筍酥辣軟骨湯、青木瓜排骨湯等菜色。
目前真心台菜在台北共2間分店，香茅廚則有3間分店。即日起至5月5日期間，至各分店單筆消費滿2,000元，即可獲得消費金額120%的消費兌換券，以消費2,000元為例，即可獲得2,400元兌換券，可作為下次消費使用，不限使用金額，僅限內用。
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