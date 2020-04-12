提高免疫力維護健康 低脂高蛋白海鮮成天然防疫食物

富含ω-3脂肪酸的鯖魚、竹筴魚，有助於提升身體免疫力。圖／新北市漁業處提供 新冠肺炎疫情持續延燒，基於維護自身健康安全，除做好基本防疫作業外，提升身體的免疫力也是另一種防疫之道，新北市漁業處指出，海鮮擁有低脂高蛋白食物及ω-3脂肪酸等營養素，為天然防疫食物。

漁業處表示，魚、蝦蟹、貝類等海鮮富含蛋白質、鋅及ω-3脂肪酸等營養素，其中，蛋白質為合成抗體的主要原料，而抗體為免疫系統中用來抵抗病原的物質。

「魚類海鮮營養密碼」一書指出，鮑魚含有人體內必需的胺基酸，可提升免疫系統功能，民眾可多吃花枝、貢寮鮑或龍蝦等低脂高蛋白質海鮮，來補充足夠的蛋白質。

另外，依據食藥署出版的「國人膳食營養參考攝取量及其說明（第七版）＋鋅」所載，魚肉的含鋅量高且其心離子能維持人體正常免疫系統功能。

多項研究也指出，ω-3脂肪酸具有調節免疫能力及抗發炎等功能，因此，也推薦民眾可多攝取豐富ω-3脂肪酸的鯖魚、竹筴魚等魚類，有助於提升身體免疫力。

漁業處指出，防疫期間在家用餐的人數增加，透過簡易食譜也能輕鬆料理防疫海鮮料理，如涼拌五味花枝及香煎鯖魚。

涼拌五味花枝做法相當簡單，將花枝薄切後，以熱水川燙放入冰水冷卻，再佐以番茄醬、醬油、醋、糖及少許香油調配的五味醬即可。

香煎鯖魚則先準備薑片並將其爆香後，把鹽漬鯖魚煎至雙面呈金黃熟透後即可起鍋，食用前淋上些許檸檬汁增加風味就完成。