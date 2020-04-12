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兒童口罩忙壞家長 不能網購、尺寸不合

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
民眾希望政府擴大口罩分配管道，讓更多人（尤其是兒童）都可以戴到口罩。（Photo on Wikimedia Commons）
民眾希望政府擴大口罩分配管道，讓更多人（尤其是兒童）都可以戴到口罩。（Photo on Wikimedia Commons）

「小孩口罩不能網購，家長們只好周末到藥局大排長龍！」指揮中心在實施口罩3.0，甚至未來要推出販賣機購買的方案，但是由於兒童口罩無法網路預購，導致家長們周末忙著四處排隊幫小孩買口罩。因此有民眾提議由學校發兒童口罩，減輕家長、藥局的負擔；也有人建議口罩交給里長按戶口名簿發放。陳時中日前受訪時也承諾會研究處理。

兒童口罩仍須排隊

從9日開始，口罩從7天3片變成14天9片，但這幾天下來，排隊人常不減反增，雖然指揮官陳時中11日在記者會中表示，藥局會排隊是因為民眾購買意願提高，不想排隊者可以稍晚幾天購買，不過排隊人潮中許多是幫小孩買口罩的父母，要父母晚點買口罩，孩子上課要怎麼辦？

面對外界普遍希望在口罩地圖上標示口罩尺寸，或開放兒童口罩可網路預購，而且有240家藥局已經不堪負荷停止販售口罩，陳時中日前也坦承「有更方便的辦法更好」，但無法立刻解決的原因在於前端作業上包裝時就要區分，但郵局目前負荷已經很重，系統要調整仍需要一點時間，「要改變有些困難，但會積極來處理」。

學校、里長協助分發

許多家長希望線上也開放兒童口罩預購，甚至可以挑顏色、大小，讓小孩可以帶到自己想要的口罩，否則就算排隊買到口罩也不合用，白費苦工；也有家長認為，如果讓瞭解小孩狀況的學校協助分發口罩，可以替平日上班的家長分憂。

也有民眾在建議透過了解地方狀況的里長分配口罩，或是恢復超商購買口罩的規定，甚至等口罩量充足時，還可以放寬實名制限制，讓民眾安心買。

超商最快4月底可買

行政院發言人谷辣斯日前受訪時則透漏，目前口罩實名制3.0最快預計22日上路，讓民眾可以在超商買口罩，替藥局販售減壓。不過有超商幹部反應，民眾可能因為系統不熟而需要店員協助，會造成店員負擔增加。

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