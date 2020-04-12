蘭嶼吻鰕虎剩不到200隻 專家：再不保育牠快滅絕

稱狗甘仔的鰕虎魚全台紀錄大約占了75種，唯一只在台東縣蘭嶼發現的特有蘭嶼吻鰕虎，經生態專家周銘泰去年態調查結果，數量可能剩不到2百隻，比櫻花鉤吻鮭更稀少。

蘭嶼吻鰕虎雖在台灣淡水魚紅皮書中被列為極度瀕危物種，但至今未被列入1級淡水魚保育的名錄中，周銘泰呼籲政府應速列入1級保育。

由於蘭嶼吻鰕虎並未列入保育，讓長期投入台灣淡水魚類生態調查的印刷電路廠技術員周銘泰相當憂心，只剩不到2百隻的蘭嶼吻鰕虎，若再被人為獵捕販售，這個物種恐怕就要在地球上消失。

7年前天秤颱風重創蘭嶼後，災後蘭嶼進行了多項溪流水利整治工程，周銘泰表示，水泥化的工程施作，大量破壞蘭嶼吻鰕虎棲地，原本蘭嶼各大溪流可見的吻鰕虎，去年調查時只剩下2條野溪有紀錄。

周銘泰說，蘭嶼吻鰕虎已跟達悟族人共存數千年以上，算是最能代表蘭嶼當地的淡水魚，希望相關單位盡速將牠公告為一級保育類，並劃設保護區來保護蘭嶼吻鰕虎。