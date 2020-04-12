五一可以鬆綁了？防疫醫師：再等一周再說也不遲

國內近幾天的境內新冠肺炎病例不多，有人認為清明連假過後，原本大家擔心的疫情另一波高峰，應該可以放心了，但感染專家認為至今要觀察兩周，目前才過一周，還不能完全放下心來。

而針對病例不多，中央疫情指揮中心公布的五一連假管制措施是否應該放鬆？有公衛背景的台南市長黃偉哲表示，五一距離現在時間還久，至少應該還要再觀察一到兩周，再考慮是否放鬆五一的管制，是比較恰當的。

黃偉哲表示，如果從4月5日計算，至少要到19日之後，才能看出來清明連假到底有沒有造成疫情的擴散，「居家檢疫都要14天，看疫情怎麼能只看一周」，現在說放心還太早，反正指揮中心的反應都是很迅速的，再看一到兩周，再來討論五一管制都還來的及，現階段可以先行試辦管制。

而成大醫院感染科醫師陳柏齡表示，台南最近發燒篩檢站的病患並沒有明顯增加，可能北部增加的情況比較明顯，而最近雖然確診病例不多，但至少要看兩周，不過第一周的病例不多是好事，可以再等一周看看。