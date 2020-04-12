快訊

直播／五一連假管制是否鬆綁？ 指揮中心記者會14:00舉行

阿滴推2.0版紐時廣告文案 網友提「強有力post才能引話題」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南護理師在臉書po出摔壞的手機照 原因讓網友讚爆

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南一名護理師在臉書po出被摔壞的手機，原因讓網友讚爆。圖／取自臉書
台南一名護理師在臉書po出被摔壞的手機，原因讓網友讚爆。圖／取自臉書

台南市中西區民權路上一間診所，最近接獲不明發熱的病患，必須要轉診到大醫院進行新冠肺炎快篩，結果卻沒有計程車願意載送，診所兩名護理師只好推著病人的輪椅到附近的大醫院，護理師在臉書po上，手機因此摔壞的照片，引起網友一片讚聲。

「心好美啊」、「手機雖然摔了，但你一定會獲得更多」，網友紛紛回應。

原來是最近診所接到一名年長的女病患，由先生推著輪椅到診所就醫，醫師認為發燒的原因不明，建議最好到大醫院做篩檢，患者平日都在奇美醫院就診，但臨時想去奇美，卻因為患者發燒，計程車不願意載送，醫師安排就近到新樓醫院，但還是沒有計程車要載，診所的兩名護理師，一人騎車載病患的先生、一人推輪椅走到醫院，在搬輪椅時，護理師的手機從衣服口袋滑落摔壞。

護理師把摔壞的手機po上網，還寫著「螢幕大概裂一半吧？雖然覺得捨不得，但是我一直覺得在有能力的時候，可以幫助別人這樣會很開心~」，讓網友讚爆。

台南一名護理師在臉書po出被摔壞的手機，原因讓網友讚爆。圖／取自臉書
台南一名護理師在臉書po出被摔壞的手機，原因讓網友讚爆。圖／取自臉書

護理師 計程車

延伸閱讀

計程車生計受疫情影響 中市成立關懷據點輔導防疫撇步

先戰勝恐懼！抗SARS醫護戰疫：做好防護

患者父送醫護護目鏡 網讚：台灣最美就是人情味

防疫送暖！富邦慈善基金會贈金挺醫護人員

相關新聞

北市口罩販賣機今開賣 民眾一早冒雨排隊等著買

台北市政府與衛福部、健保署推動實名制口罩自動販賣系統試辦計畫，昨天在北市信義區健康中心試辦，今天開賣，一天提供900組成...

台南護理師在臉書po出摔壞的手機照 原因讓網友讚爆

台南市中西區民權路上一間診所，最近接獲不明發熱的病患，必須要轉診到大醫院進行新冠肺炎快篩，結果卻沒有計程車願意載送，診所...

五一可以鬆綁了？防疫醫師：再等一周再說也不遲

國內近幾天的境內新冠肺炎病例不多，有人認為清明連假過後，原本大家擔心的疫情另一波高峰，應該可以放心了，但感染專家認為至今...

超幸運！1折抽出現省千元 花蓮優惠活動到月底

花蓮縣政府3月推出「花蓮好空氣、轉動好運氣」觀光優惠活動，最大獎1折優惠幸運兒出爐，獎落怡園渡假村，抽中的陳姓旅客現省好...

汽油終止連六跌 明起漲0.6元

由於主要產油重新協商減產，國際原油暫緩頹勢、價格上漲，中油自明（13）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調漲0.6元，終止...

蘭嶼吻鰕虎剩不到200隻 專家：再不保育牠快滅絕

稱狗甘仔的鰕虎魚全台紀錄大約占了75種，唯一只在台東縣蘭嶼發現的特有蘭嶼吻鰕虎，經生態專家周銘泰去年態調查結果，數量可能...

合歡山午後可能下冰霰 不排除管制掛雪鍊或封路

大陸冷氣團來襲，公路總局說，今天午後合歡山3000公尺以上山區路段，有降雨夾冰霰與路面結冰的機率，不排除今天至14日隨時...

影／大甲媽湧祝壽人潮管控廟內100人 跪拜媽祖距離難管

新冠肺炎情嚴重，媽祖信徒今天仍湧入大甲鎮瀾宮參拜，提前為媽祖祝壽，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤今天也依規定戴口罩入廟，他表示，廟...

民眾出門意願低 高捷乘客減三成九、國道小客車也少了

根據交通部公布的最新交通重要指標統計，受政府禁令影響，今年2月航空業旅客人數較去年同期大幅衰退近五成，高鐵、台鐵及各地捷...

呂神父不忘楊志良點燃善苗 感謝20萬帶頭捐吸引1.5億元

天主教靈醫會呂若瑟神父日前拜託台灣人救救義大利，喚起國人踴躍捐款報恩，累計善款1.5億元，遠遠超乎預期；其實，點燃捐款救...

【重磅快評】從駱以軍道歉來看兩堂代價慘痛的文學課

近來出版界發生兩起爭議事件，一是作家駱以軍長篇小說「明朝」遭指部分段落抄襲學生創作，二是花蓮豐田村誌「後山來去」部分內容...

遠航關門8架老飛機無人管 機場規劃防颱作業

遠東航空關門結束營業，負責人張綱維遭羈押，8架老飛機分別停在松山、高雄及桃園機場，無人維護管理，機場很困擾，得幫忙規劃8...

熱門新聞

口罩實名制3.0來了！超商預購最快4月22日上路

台東登仙橋獼猴胖得不像話 專家：餵猴太危險別再餵了

冬衣不能收！ 冷氣團來了 氣象局一張圖看這兩天有多冷

今天還在排隊買口罩可憐哪？藥師：不用急於前7天購買

台灣的慘業地圖浮現 謝金河：4月會更慘

總配送量超總人口 陳時中：到周四就能輕鬆買口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。