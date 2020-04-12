台南護理師在臉書po出摔壞的手機照 原因讓網友讚爆

台南市中西區民權路上一間診所，最近接獲不明發熱的病患，必須要轉診到大醫院進行新冠肺炎快篩，結果卻沒有計程車願意載送，診所兩名護理師只好推著病人的輪椅到附近的大醫院，護理師在臉書po上，手機因此摔壞的照片，引起網友一片讚聲。

「心好美啊」、「手機雖然摔了，但你一定會獲得更多」，網友紛紛回應。

原來是最近診所接到一名年長的女病患，由先生推著輪椅到診所就醫，醫師認為發燒的原因不明，建議最好到大醫院做篩檢，患者平日都在奇美醫院就診，但臨時想去奇美，卻因為患者發燒，計程車不願意載送，醫師安排就近到新樓醫院，但還是沒有計程車要載，診所的兩名護理師，一人騎車載病患的先生、一人推輪椅走到醫院，在搬輪椅時，護理師的手機從衣服口袋滑落摔壞。