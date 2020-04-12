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合歡山午後可能下冰霰 不排除管制掛雪鍊或封路
大陸冷氣團來襲，公路總局說，今天午後合歡山3000公尺以上山區路段，有降雨夾冰霰與路面結冰的機率，不排除今天至14日隨時封閉台14甲線18k（翠峰）至41.7k（大禹嶺）路段，或管制限加掛雪鏈車輛才能通行。
公總說，氣象局發布低溫特報，合歡山區如持續低溫，可能造成台14甲線部分路段路面結冰濕滑，如32k水晶宮及39k落鷹山莊二處坡道等，為維護行車安全，將不排除封閉台14甲線部分路段。籲行駛台14甲線的民眾，出門前務必關注氣象預報及道路交通資訊。可以利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw），或手機下載「幸福公路APP」。
另公總谷關工務段台8線109 k（榮興村）至112K（大禹嶺）路段將視現況配合台14甲線夜間預警性封閉，辦理遠端管制作業，翌日清晨確認路況後再開放或限制四輪驅動車加掛雪鍊車輛通行。
另因台14甲線翠峰以上至大禹嶺路段，路寬僅5至7公尺，加上合歡山上的停車場可供停車數較少，公路總局呼籲上山遊客勿將車輛任意停放路側，以避免造成車流回堵壅塞。
公總說，高山公路部分路段狹彎險峻，點與點間路程較遠且相關救援時間較長，提醒遊客上山前務必確認車況與自身保暖衣物，也請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通路況資訊。
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