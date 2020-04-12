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影／大甲媽湧祝壽人潮管控廟內100人 跪拜媽祖距離難管

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
鎮瀾宮今天湧入參拜人潮，廟方管控人數和出入口。記者游振昇／攝影
鎮瀾宮今天湧入參拜人潮，廟方管控人數和出入口。記者游振昇／攝影

新冠肺炎情嚴重，媽祖信徒今天仍湧入大甲鎮瀾宮參拜，提前為媽祖祝壽，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤今天也依規定戴口罩入廟，他表示，廟內管控100人，進出廟門也只開放二處，進廟民眾都有量體溫，記者今天實地觀察發現，在媽祖神像前跪拜信徒多，很難保持室內1.5公尺的距離。

中央疫情指揮中心宣布寺廟要人流管制，鎮瀾宮已在廟門口管制，只開放右側的入口進，左側 門口出，其餘出口都暫時關閉，民眾進廟前需先雙手消毒，量體溫，鄭銘坤說，這種管制方式很好，民眾從龍門進，虎門出。

鄭銘坤表示，本月23日媽祖生日當天，廟方舉辦祝壽大典是22日子時，晚上11點後舉辦，只讓鎮瀾宫董監事參加，不會有太多人群聚問題。

鎮瀾宮今天參拜人多，民眾依規定戴口罩，量體溫進廟，信徒走到最裡面的媽祖神像前跪拜，因空間有限， 信徒只能緊靠站著或跪拜，無法保持防疫安全距離。

鎮瀾宮今天湧入參拜人潮，廟方管控人數並在門口幫民眾量體溫。記者游振昇／攝影
鎮瀾宮今天湧入參拜人潮，廟方管控人數並在門口幫民眾量體溫。記者游振昇／攝影
鎮瀾宮副董事長鄭銘坤今天戴口罩人潮。記者游振昇／攝影
鎮瀾宮副董事長鄭銘坤今天戴口罩人潮。記者游振昇／攝影
鎮瀾宮今天湧入參拜人潮，廟方管控人數和出入口。記者游振昇／攝影
鎮瀾宮今天湧入參拜人潮，廟方管控人數和出入口。記者游振昇／攝影
鎮瀾宮今天湧入參拜人潮，信徒跪拜媽祖，無法保持室內1.5公尺的距離。記者游振昇／攝影
鎮瀾宮今天湧入參拜人潮，信徒跪拜媽祖，無法保持室內1.5公尺的距離。記者游振昇／攝影

媽祖 鎮瀾宮 口罩

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