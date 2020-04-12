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民眾出門意願低 高捷乘客減三成九、國道小客車也少了
根據交通部公布的最新交通重要指標統計，受政府禁令影響，今年2月航空業旅客人數較去年同期大幅衰退近五成，高鐵、台鐵及各地捷運也疑因民眾憂新冠肺炎減少搭公共運輸，搭乘人數明顯下滑；與去年2月比較，高鐵減少二成六八、高雄捷運更少了三成九。
台鐵於今年2月的客運約為1500萬人次，比去年同期減少19.76%。過去旅運不斷創新高的高鐵從1月的623萬人次，大跌至397萬人次，下滑36.31%，與去年2月比較衰退26.85%。
捷運方面，載客人數最多的台北捷運受影響最小，2月旅客約5300萬人次，比去年少5.07%，桃園捷運衰退14.76%。2月旅客人數衰退最明顯的是高雄捷運，從1月的584萬人次跌至381萬人次，更比去年同期大跌39.18%，新北捷運也衰退32.69%。此外，市區公車、公路汽車客運等2月的搭乘人數7790萬人次，衰退一成六。
但從高速公路通行輛來看，這次的疫情基本上影響民眾整體出門意願，2月分小客車的通行輛為4億6604萬輛次，比1月減少近一成二、較去年同期也減少3.53%。
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