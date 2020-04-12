快訊

誤以為是過敏！ 美國境外移入同住者解隔離才確診

這班最恐怖班機 已有51人確診感染新冠肺炎

在你嘴裡爆開的小確幸！全台20大網友熱議泡芙來了

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

網友熱議20大泡芙來了！

你喜歡吃泡芙嗎？泡芙裡頭的餡料在口中爆開時，那種滿滿的確幸感，總是讓人難以忘懷。泡芙在法國其實有著吉利、示好的意義，因此可以在許多慶典中見到這項甜點，特別是在嬰兒誕生或者是結婚典禮中，還可以看到「泡芙塔」的出現，就是在象徵喜慶以及祝賀。

隨著時代的演進，從法國發揚到國際，隨後也產生出了所謂的「日式泡芙」、「菠蘿泡芙」等，泡芙的型態越來越多種，在台灣，也有不少以泡芙聞名的店家，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查全台網友熱議的20大泡芙店，大家也從這個榜單去尋找小確幸吧！

延伸閱讀：除了做美食還能炸口罩？15大網友熱議氣炸鍋隨你挑

泡芙

第十名－KACHI 泡芙

網友推推 ☞ 火焰炙燒泡芙

KACHI 泡芙從台中逢甲發跡，先前曾與手搖飲店「舒油頭」合作快閃台北，引起不少人討論，品牌發想是來自現烤泡芙皮，一口咬下清脆的「咖柒」聲響，強調所有泡芙皮都是當天現烤，他們也曾因為這樣被顧客微詞，認為動作太慢。

不過網友們對於KACHI 泡芙的口味還是褒大過於貶，特別是火焰炙燒泡芙，類似烤布蕾的做法，應用在泡芙上是業界少見的型態，網友們認為相當特別。

延伸閱讀：滑嫩香甜肉汁滿滿！台北十大網友熱議壽喜燒

image source:Facebook／KACHI 泡芙

第九名－樹‧Go eat

網友推推 ☞ 珍珠奶茶泡芙

位在高雄的「樹‧Go eat」，其據點也多位於高雄，名字就取自日文的「すごい」，是很厲害的意思，他們還不少口味都與茶相關，像是鐵觀音、綠茶奶凍還有最受網友歡迎的珍珠奶茶泡芙。

珍珠奶茶泡芙中有著濃厚奶茶香氣內餡，還會放上滿滿的珍珠，讓網友直呼「珍奶控」必吃，另外他們也提供宅配服務，不過宅配目前僅限冰淇淋口味，若想嚐其他口味可別忘了到現場才吃得到喔！

延伸閱讀：成功減少家庭失和、情侶吵架！15大網友熱議洗碗機品牌

image source:Facebook／樹‧Go eat

第八名－王子神谷

網友推推 ☞ 小泡芙

說到王子神谷你可能最有印象的是他的厚鬆餅，不過他也販售泡芙品項，而且還相當受歡迎，日式抹茶、巧克力草莓、珍珠奶茶都是相當受歡迎的口味之一，他的珍珠奶茶就引起不少網友討論。

各種口味的菠蘿泡芙都有人喜歡，不過真的都想吃到就可以嘗試，不少網友們都推薦的小泡芙，小泡芙有原味、抹茶、巧克力三種口味，一次買就是六小個，很適合想要各種口味都嘗試看看的人。

延伸閱讀：趕走村民還有這一招？玩家必知的《動物森友會》十大冷知識！

image source:Facebook／王子神谷安平旗艦總店

第七名－棒塞泡芙

網友推推 ☞ 提拉米蘇莓噹噹

名字相當「特別」的棒塞泡芙就位在高雄，因為名字太特別，造成了不少網友討論，進而前往消費，他們有些販售的口味會隨著原物料進行調整，因此當天會販售什麼樣的口味並不一定，不過據網友說法是每一種都相當好吃。

網友特別推薦「提拉米蘇莓噹噹」口味，提拉米蘇再加上草莓的酸甜口感，讓網友一吃就欲罷不能。

延伸閱讀：誰是第一名？網友最愛《鬼滅之刃》10大人氣角色揭曉！

image source:Facebook／棒塞泡芙

第六名－Beard PaPa's 日式泡芙工坊

網友推推 ☞ 快閃、季節口味

Beard PaPa's 日式泡芙工坊就來自於日本，品牌色調的鮮明黃色相信你應該不陌生，他目前在全台也有著不少據點，也推出了不少型態的泡芙，日式泡芙、脆皮泡芙等都相當受到顧客歡迎。

除了常賣的香草、巧克力口味，他們每隔一段時間就會推出快閃或季節性的口味，像是抹茶、草莓、牛奶糖等等，他經常透過與其他品牌聯名，合作出特別口味都相當受網友們歡迎。

延伸閱讀：全台都瘋無人島隔離？不只釣魚《動物森友會》讓人中毒的十大原因

image source:Facebook／Beard papa Taiwan

第五名－我愛泡芙人

網友推推 ☞ 派對OREO提拉米蘇

沒有固定店面的我愛泡芙人，在很多地方都有攤車，台北、桃園、新莊、新竹都可以看到他們的蹤跡，也經常造成大排長龍的景象，不過許多口味都是賣完就沒了，想嘗試的人可以到他們粉絲專頁注意他們的動態，才能找得到販售點。

不少網友推薦放上整塊OREO餅乾的派對OREO提拉米蘇泡芙，是喜歡吃甜食的人會喜歡的口味。

延伸閱讀：超粉紅夢幻刷爆IG！10大「少女心草莓飲」全打卡才是真懂喝

image source:Facebook／我愛泡芙人

第四名－童話泡芙

網友推推 ☞ 綜合泡芙

童話泡芙比較多網友討論的是它的外觀裝潢，他們認為有些據點相當適合拍照，正如他們的名字一樣有種夢幻的感覺，他們更著名的是泡芙售價相當便宜，一次購買一盒，平均一顆售價居然才不到10元，因此被稱作是銅板泡芙。

正因為便宜，所以不少人都是一盒一盒帶回家的，而網友們大部分都選擇可以吃到兩種口味的綜合泡芙。

延伸閱讀：超高顏值為你加油打氣！20大人氣中職啦啦隊正妹隊員

image source:Facebook／童話泡芙FairyPuff太平店

第三名－旅禾泡芙之家

網友推推 ☞ 北海道生乳泡芙

旅禾泡芙之家也是一家店被網友認為很適合拍照的店家，目前全台有三個據點，都位在台中，引起討論的審計旗艦店就有拜放大型泡芙、泡芙安全帽供遊客拍照，店裡甚至還有供試吃的泡芙，被不少網友認為「很大方」。

他們推出的北海道生乳泡芙比一般的牛奶口味再更濃郁一些，相當受到歡迎，他們也同時也提供宅配服務。

延伸閱讀：我還不吃爆超讚五花肉！台北「熱燙爽嫩」20大韓式烤肉店

image source:Facebook／旅禾 泡芙之家 審計旗艦店

第二名－ZUKUZUKU棒棒泡芙

網友推推 ☞ 抹茶棒棒泡芙

ZUKUZUKU棒棒泡芙來自於日本，目前全由日本直營，在台灣只剩下高雄一個據點，一支要價88塊錢，讓不少網友對其價錢頗有微詞，不過仍然有網友認為相當好吃。

上個月推出了抹茶口味的棒棒泡芙，被網友們認為相當好吃且濃郁，他們也順勢推出抹茶巧可霜淇淋，兩項商品都引起了討論，不過網友們也討論了不少兩個台北據點都消失的現象，才得知已改由日本直營，全台僅剩一個據點。

延伸閱讀：鮭魚海膽比目魚入口即化！台北15大「銷魂系」鮮甜生魚片店

image source:Facebook／Croquantchou Zakuzaku - TW

第一名－猜心泡芙

網友推推 ☞ 泡芙小丸子

來自高雄的猜心泡芙，其酥脆金糖大泡芙與豆漿卡士達內餡，讓不少喜愛泡芙的民眾喜愛，認為其口味相較於一般泡芙更不甜膩，他們也推出了不少特別的口味像是大人梅酒、蘭姆酒葡萄、惡魔可可等都引起討論。

不過他們推出了形態類似章魚燒的「泡芙小丸子」，不論是在視覺或者是味覺上都引起了話題，讓不少民眾好奇到底是鹹的還是甜的口味，成功的在社群上發酵，成為爆紅的泡芙之一。

延伸閱讀：怕爆武漢肺炎不敢出門！十大人氣沖泡奶茶讓你在家當貴婦

image source:Facebook／猜心泡芙

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年04月12日至2020年04月10日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『網友熱議泡芙』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

小編精選新聞不錯過，快加入【網路溫度計telegram】https://t.me/dailyviewtw

★別再浪費生命爬文！熱文榜告訴你每小時網路夯什麼★

臉書熱榜►https://goo.gl/3FtkKq

論壇熱榜►https://goo.gl/q83kus

 新聞熱榜►https://goo.gl/ugVoTu

珍珠奶茶

延伸閱讀

老闆捐阿中口罩麵包 醫護人員：吃了能量滿滿

影／台中捐1000阿中麵包 醫護：防疫路上更堅定勇敢

抹茶控等到了！路易莎「宇治抹茶季」登場　濃郁抹茶鮮奶、抹茶布朗尼必吃

用料太豪邁！板橋巷弄甜點「芋泥生乳泡芙」洗版IG 超狂下午茶快嘗鮮

相關新聞

北市口罩販賣機今開賣 民眾一早冒雨排隊等著買

台北市政府與衛福部、健保署推動實名制口罩自動販賣系統試辦計畫，昨天在北市信義區健康中心試辦，今天開賣，一天提供900組成...

台南護理師在臉書po出摔壞的手機照 原因讓網友讚爆

台南市中西區民權路上一間診所，最近接獲不明發熱的病患，必須要轉診到大醫院進行新冠肺炎快篩，結果卻沒有計程車願意載送，診所...

五一可以鬆綁了？防疫醫師：再等一周再說也不遲

國內近幾天的境內新冠肺炎病例不多，有人認為清明連假過後，原本大家擔心的疫情另一波高峰，應該可以放心了，但感染專家認為至今...

超幸運！1折抽出現省千元 花蓮優惠活動到月底

花蓮縣政府3月推出「花蓮好空氣、轉動好運氣」觀光優惠活動，最大獎1折優惠幸運兒出爐，獎落怡園渡假村，抽中的陳姓旅客現省好...

提高免疫力維護健康 低脂高蛋白海鮮成天然防疫食物

新冠肺炎疫情持續延燒，基於維護自身健康安全，除做好基本防疫作業外，提升身體的免疫力也是另一種防疫之道，新北市漁業處指出，...

汽油終止連六跌 明起漲0.6元

由於主要產油重新協商減產，國際原油暫緩頹勢、價格上漲，中油自明（13）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調漲0.6元，終止...

買1送1.2！真心台菜、香茅廚滿額贈「120%優惠券」

繼去年5月首度進駐微風廣場後，「真心台菜」再與同集團的「香茅廚」泰式餐廳於今年3月底進駐微風南山。真心台菜店內除了持續供...

在你嘴裡爆開的小確幸！全台20大網友熱議泡芙來了

你喜歡吃泡芙嗎？泡芙裡頭的餡料在口中爆開時，那種滿滿的確幸感，總是讓人難以忘懷。泡芙在法國其實有著吉利、示好的意義，因此可以在許多慶典中見到這項甜點，特別是在嬰兒誕生或者是結婚典禮中，還可以看到「泡芙塔」的出現，就是在象徵喜慶以及祝賀。

影／最低溫下探9度 中部以北8縣市發布低溫特報

強烈大陸冷氣團來襲，中央氣象局針對苗栗以北發布低溫特報，北台灣今(12)日溫度會一路下滑，中央氣象局預報員朱美霖表示，周...

兒童口罩忙壞家長 不能網購、尺寸不合

「小孩口罩不能網購，家長們只好周末到藥局大排長龍！」指揮中心在實施口罩3.0，甚至未來要推出販賣機購買的方案，但是由於兒童口罩無法網路預購，導致家長們周末忙著四處排隊幫小孩買口罩。因此有民眾提議由學校

愈晚愈冷！北台夜探10度 明晚凍到嘉義

大陸冷氣團影響，今天愈晚愈冷。中央氣象局已發布低溫的黃色燈號，今晚至明天上午基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹...

好好吃／為小情人做早餐 焦桐的90道人生之味

做菜不只是為了填飽肚子，更是情感的傳遞。作家焦桐在新書「為小情人做早餐」中，收錄30多年來，他為妻子和女兒所做的90道菜。他不僅記錄食譜，也寫下發想與做菜的過程，「通過烹煮食物，呵護最摯愛的家人，讓她們也相愛。」他透過書中的每一道菜，記錄往日的美好時光，留下親情與愛情的滋味。

熱門新聞

口罩實名制3.0來了！超商預購最快4月22日上路

台東登仙橋獼猴胖得不像話 專家：餵猴太危險別再餵了

冬衣不能收！ 冷氣團來了 氣象局一張圖看這兩天有多冷

今天還在排隊買口罩可憐哪？藥師：不用急於前7天購買

台灣的慘業地圖浮現 謝金河：4月會更慘

總配送量超總人口 陳時中：到周四就能輕鬆買口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。