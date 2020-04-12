在你嘴裡爆開的小確幸！全台20大網友熱議泡芙來了

網友熱議20大泡芙來了！

你喜歡吃泡芙嗎？泡芙裡頭的餡料在口中爆開時，那種滿滿的確幸感，總是讓人難以忘懷。泡芙在法國其實有著吉利、示好的意義，因此可以在許多慶典中見到這項甜點，特別是在嬰兒誕生或者是結婚典禮中，還可以看到「泡芙塔」的出現，就是在象徵喜慶以及祝賀。

隨著時代的演進，從法國發揚到國際，隨後也產生出了所謂的「日式泡芙」、「菠蘿泡芙」等，泡芙的型態越來越多種，在台灣，也有不少以泡芙聞名的店家，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查全台網友熱議的20大泡芙店，大家也從這個榜單去尋找小確幸吧！



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第十名－KACHI 泡芙

網友推推 ☞ 火焰炙燒泡芙

KACHI 泡芙從台中逢甲發跡，先前曾與手搖飲店「舒油頭」合作快閃台北，引起不少人討論，品牌發想是來自現烤泡芙皮，一口咬下清脆的「咖柒」聲響，強調所有泡芙皮都是當天現烤，他們也曾因為這樣被顧客微詞，認為動作太慢。

不過網友們對於KACHI 泡芙的口味還是褒大過於貶，特別是火焰炙燒泡芙，類似烤布蕾的做法，應用在泡芙上是業界少見的型態，網友們認為相當特別。

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第九名－樹‧Go eat

網友推推 ☞ 珍珠奶茶泡芙

位在高雄的「樹‧Go eat」，其據點也多位於高雄，名字就取自日文的「すごい」，是很厲害的意思，他們還不少口味都與茶相關，像是鐵觀音、綠茶奶凍還有最受網友歡迎的珍珠奶茶泡芙。



珍珠奶茶泡芙中有著濃厚奶茶香氣內餡，還會放上滿滿的珍珠，讓網友直呼「珍奶控」必吃，另外他們也提供宅配服務，不過宅配目前僅限冰淇淋口味，若想嚐其他口味可別忘了到現場才吃得到喔！



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第八名－王子神谷

網友推推 ☞ 小泡芙

說到王子神谷你可能最有印象的是他的厚鬆餅，不過他也販售泡芙品項，而且還相當受歡迎，日式抹茶、巧克力草莓、珍珠奶茶都是相當受歡迎的口味之一，他的珍珠奶茶就引起不少網友討論。

各種口味的菠蘿泡芙都有人喜歡，不過真的都想吃到就可以嘗試，不少網友們都推薦的小泡芙，小泡芙有原味、抹茶、巧克力三種口味，一次買就是六小個，很適合想要各種口味都嘗試看看的人。

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第七名－棒塞泡芙

網友推推 ☞ 提拉米蘇莓噹噹

名字相當「特別」的棒塞泡芙就位在高雄，因為名字太特別，造成了不少網友討論，進而前往消費，他們有些販售的口味會隨著原物料進行調整，因此當天會販售什麼樣的口味並不一定，不過據網友說法是每一種都相當好吃。

網友特別推薦「提拉米蘇莓噹噹」口味，提拉米蘇再加上草莓的酸甜口感，讓網友一吃就欲罷不能。

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第六名－Beard PaPa's 日式泡芙工坊

網友推推 ☞ 快閃、季節口味

Beard PaPa's 日式泡芙工坊就來自於日本，品牌色調的鮮明黃色相信你應該不陌生，他目前在全台也有著不少據點，也推出了不少型態的泡芙，日式泡芙、脆皮泡芙等都相當受到顧客歡迎。

除了常賣的香草、巧克力口味，他們每隔一段時間就會推出快閃或季節性的口味，像是抹茶、草莓、牛奶糖等等，他經常透過與其他品牌聯名，合作出特別口味都相當受網友們歡迎。

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第五名－我愛泡芙人

網友推推 ☞ 派對OREO提拉米蘇

沒有固定店面的我愛泡芙人，在很多地方都有攤車，台北、桃園、新莊、新竹都可以看到他們的蹤跡，也經常造成大排長龍的景象，不過許多口味都是賣完就沒了，想嘗試的人可以到他們粉絲專頁注意他們的動態，才能找得到販售點。

不少網友推薦放上整塊OREO餅乾的派對OREO提拉米蘇泡芙，是喜歡吃甜食的人會喜歡的口味。

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第四名－童話泡芙

網友推推 ☞ 綜合泡芙

童話泡芙比較多網友討論的是它的外觀裝潢，他們認為有些據點相當適合拍照，正如他們的名字一樣有種夢幻的感覺，他們更著名的是泡芙售價相當便宜，一次購買一盒，平均一顆售價居然才不到10元，因此被稱作是銅板泡芙。

正因為便宜，所以不少人都是一盒一盒帶回家的，而網友們大部分都選擇可以吃到兩種口味的綜合泡芙。

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第三名－旅禾泡芙之家

網友推推 ☞ 北海道生乳泡芙

旅禾泡芙之家也是一家店被網友認為很適合拍照的店家，目前全台有三個據點，都位在台中，引起討論的審計旗艦店就有拜放大型泡芙、泡芙安全帽供遊客拍照，店裡甚至還有供試吃的泡芙，被不少網友認為「很大方」。

他們推出的北海道生乳泡芙比一般的牛奶口味再更濃郁一些，相當受到歡迎，他們也同時也提供宅配服務。

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第二名－ZUKUZUKU棒棒泡芙

網友推推 ☞ 抹茶棒棒泡芙

ZUKUZUKU棒棒泡芙來自於日本，目前全由日本直營，在台灣只剩下高雄一個據點，一支要價88塊錢，讓不少網友對其價錢頗有微詞，不過仍然有網友認為相當好吃。

上個月推出了抹茶口味的棒棒泡芙，被網友們認為相當好吃且濃郁，他們也順勢推出抹茶巧可霜淇淋，兩項商品都引起了討論，不過網友們也討論了不少兩個台北據點都消失的現象，才得知已改由日本直營，全台僅剩一個據點。

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第一名－猜心泡芙

網友推推 ☞ 泡芙小丸子

來自高雄的猜心泡芙，其酥脆金糖大泡芙與豆漿卡士達內餡，讓不少喜愛泡芙的民眾喜愛，認為其口味相較於一般泡芙更不甜膩，他們也推出了不少特別的口味像是大人梅酒、蘭姆酒葡萄、惡魔可可等都引起討論。

不過他們推出了形態類似章魚燒的「泡芙小丸子」，不論是在視覺或者是味覺上都引起了話題，讓不少民眾好奇到底是鹹的還是甜的口味，成功的在社群上發酵，成為爆紅的泡芙之一。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年04月12日至2020年04月10日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『網友熱議泡芙』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」