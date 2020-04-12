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【重磅快評】從駱以軍道歉來看兩堂代價慘痛的文學課

聯合報 / 主筆室
《後山來去：豐田村誌》因有受訪人指部分內容不實，最後作者道歉、所有書下架銷毀收場，圖為花蓮縣壽豐鄉豐田村留有日本「移民村」建築物中的移民指導所事務室。圖／聯合報系資料照片
《後山來去：豐田村誌》因有受訪人指部分內容不實，最後作者道歉、所有書下架銷毀收場，圖為花蓮縣壽豐鄉豐田村留有日本「移民村」建築物中的移民指導所事務室。圖／聯合報系資料照片

近來出版界發生兩起爭議事件，一是作家駱以軍長篇小說「明朝」遭指部分段落抄襲學生創作，二是花蓮豐田村誌「後山來去」部分內容遭指虛構。前者在虛構小說中搬入現實經歷惹禍，後者在真實村誌中虛構他人經歷，不同虛實文類書寫，都凸顯創作倫理重要性。

在「明朝」中，向來將無數身邊經歷、聽聞故事等共同編織為小說表達世界觀的駱以軍，述及自己真實授課經驗時，將學生創作一併寫入。對他來說，述及學生創作的450字在「明朝」20萬字中可能只是細碎片段，甚至去掉也毫不影響主旨，然而作家如過往創作般例行「引用」時，未警覺到這回材料是他人創作，確有不當。

或有人說，史上作家都從身邊經歷、聽聞故事取材，但這些取材一來多會經變形，以免侵害相關人著作權或名譽權；二來所取材若是史實，就無侵害著作權之虞。然而誠如法界指出，當所取材是他人創作，就算是寫真實經歷的散文，若來源交代不夠清楚，都恐觸法，何況是寫小說，又何況是老師取材學生創作？駱以軍最後道歉「忽略權力不對等」，正因此故。

而在「後山來去」案例中，就書中所說，內容材料出自當地社區交流協會兩代接力訪談村民20年，再經協會成員楊富民寫成。儘管為村寫史的世代傳承熱情可感，但當有受訪者指該書部分內容捏造，美事終蒙塵，不僅書全數下架銷毀，20年寶貴訪談資料何時重見天日也未可知。

該書作者楊富民在道歉聲明中，坦承以「不當推理、臆度情節」虛構部分內容，受訪者則說「不能為了提高可讀性就虛構，否則該去寫小說」。確實，若該書未寫出真實人物，而是用假名共築豐田「共相」，倒無不妥；然而，此書一開始就定位是村誌，這也是為何號稱灣生後裔寫成的「灣生回家」，2017年爆出作者身世造假時，引起軒然大波——歷史和小說，畢竟有本質差異。

駱以軍將他人創作「紀實」寫入本質上是虛構的小說，楊富民虛構真實人物的歷史，納入本質應是真實的紀實文學，最後對作者乃至書都是重擊。但願這兩起代價慘痛的事件，能為所有人結結實實上兩堂文學課：創作者對創作文類本質與相應的適合材料，顯然該更有自覺，否則即使無法律責任，創作倫理也會釘著你。

駱以軍 灣生回家 倫理

延伸閱讀

兩堂代價慘痛的文學課 從真實的小說到虛構的紀實

【文壇風波2】灣生回家翻版「後山來去」的紀實虛構爭議

【文壇風波1】張愛玲若活在網路時代 恐也成「駱以軍」

【聯副 ‧ 為你朗讀53】鴻鴻／鈕來鈕去

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