北市口罩販賣機今開賣 民眾一早冒雨排隊等著買

台北市政府與衛福部、健保署推動實名制口罩自動販賣系統試辦計畫，昨天在北市信義區健康中心試辦，今天開賣，一天提供900組成人口罩，儘管表訂早上8點30分開賣，但7點左右已見排隊人潮，一些民眾不太熟悉，在工作人員指引下，才順利買到口罩，但普遍回購意願高，認為若擴大使用，可以節省人力、時間。

全新的實名制口罩自動販賣系統，不提供現金付款，只能用Apple Pay，Google Pay，Line Pay及街口支付等四種行動支付，或以悠遊卡和icash等電子票證。

今天上午正式開賣，儘管天空飄雨，仍可見排隊人潮，對於使用心得，7點就來排隊的王小姐表示，因為她沒有電子支付，操作上不清楚，耽誤一下時間，可能悠遊卡會更順暢，但自動販賣機比較快，若能廣泛放在醫院，應該能節省很多人力。

另一位鍾小姐則說，其實蠻方便、步驟簡單，從插卡到拿到口罩，不到1分鐘就完成，她之後還是會回購，且政府宣導減少跟人接觸機會，機器也比較安全，沒有傳染問題，若販賣機普遍設置，大家就不會擠在同一時間購買，也減少排隊時間。