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防疫優先觀光產值每月恐蒸發133億 學者：應善用大數據

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
民眾逛夜市須全程戴口罩，攤商對用餐座位安排要有安全距離。 本報資料照片
民眾逛夜市須全程戴口罩，攤商對用餐座位安排要有安全距離。 本報資料照片

五一連假國內景點、國家公園及遊樂場將以車流管制人流，旅宿入住率達六成要有用餐分流等措施。學者表示，防疫與經濟發展需要取得平衡，若以六成為「安全承載量」，觀光產值每月恐蒸發133億，表示政府將需花更多錢協助紓困。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰指出，國內觀光產值每年約4000億，估計連假一天的觀光產值為40億元；若為三天以上連假，單日產值更高。

以清明連假為例，他說，因為政府發布警訊提醒，許多民眾提前結束旅遊，第四天的產值損失恐高達100億元。如果把連假出遊的人砍四成，一年減少1600億元，一個月損失133億元。

他說，為控制疫情，觀光業可以更細緻的加強防護。以飯店為例，要限制的不是住房率，而是避免住宿者在飯店內群聚，就要對進入餐廳用餐的客人實施分流。又以遊樂場等的停車場管制為例，部分場所的停車位本來已容量不足，僅有幾成的遊客可以進入，現在還要再「打折」，是否妥適。

黃正聰指出，現在沒有國際觀光客，而國旅蕭條將衝擊一、二十萬個人的工作。建議用大數據來預警，比如假期前，網路搜尋最熱門的旅遊地點在哪些地方，指揮中心可以預先提醒大家不要過熱，另一方面於假期時派人在這些地方督導是否有配戴口罩、保持社交距離等。

連假 社交距離 日產

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