今晚至明晨新竹以北不到10度 明後天低溫區域更廣

大陸冷氣團影響，今天愈晚愈冷。中央氣象局已發布低溫的黃色燈號，今晚至明天上午基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣有10度以下氣溫發生的機率。氣象局說，明晚至後天清晨，低溫範圍會擴大至嘉義以北，民眾要做好保暖工作。

氣象局預報員林定宜說，今天中午過後乾空氣逐漸南下，降雨更加趨緩，但溫度會持續下降，這波冷氣團會持續到周三的清晨。北台灣今白天的天氣明顯轉冷，高溫僅14至16度，中部及東部高溫也僅20至23度，雖然南台灣白天高溫仍有24至26度，晚起也會開始降溫。

今晚至明天清晨新竹以北沿海空曠及近山區將有10度左右低溫發生的機率，氣象局已發布低溫燈號。此外，明天清晨中部以北及東北部低溫也將下探11至13度，花蓮低溫約14度左右，南部及台東低溫15、16度。

林定宜說，10度以下低溫指的主要是山區、沿海空曠地區，目前預測台北市低溫為13度，未達強烈大陸冷氣團、也就是氣象局測站低於12度以下的標準。

他表示，4月低溫較為罕見，但台北市在1996年4月2日曾出現10.0度、1974年4月1日測到9.8度。

明天白天北部、中部高溫21度，東部22度、南部26度，中南部要留意溫差大。林定宜說，明天晚上至後天的清晨因為輻射冷卻效應更明顯，會發布黃色燈號的低溫區域可能會擴大到嘉義以北。

天氣方面，林定宜說，各地大致為晴到多雲的天氣，僅花東偶有零星短暫雨。冷氣團影響持續到周三清晨。周三白天的氣溫會逐漸回升，且沒有明顯水氣，僅迎風面的北部、東北部有局部短暫雨的機率。

他說，至於下一波的變化，還要再觀察，目前是預報16日到18日，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨。