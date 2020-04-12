快訊

新冠肺炎症狀一變再變？不同年齡層可能有這些差異

太狂了！佛心房東不降房租 直接把房過戶給租客

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今晚至明晨新竹以北不到10度 明後天低溫區域更廣

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
中央氣象局已發布低溫的黃色燈號，今晚至明上午基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣有10度以下氣溫發生的機率。圖／取自中央氣象局官網
中央氣象局已發布低溫的黃色燈號，今晚至明上午基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣有10度以下氣溫發生的機率。圖／取自中央氣象局官網

大陸冷氣團影響，今天愈晚愈冷。中央氣象局已發布低溫的黃色燈號，今晚至明天上午基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣有10度以下氣溫發生的機率。氣象局說，明晚至後天清晨，低溫範圍會擴大至嘉義以北，民眾要做好保暖工作。

氣象局預報員林定宜說，今天中午過後乾空氣逐漸南下，降雨更加趨緩，但溫度會持續下降，這波冷氣團會持續到周三的清晨。北台灣今白天的天氣明顯轉冷，高溫僅14至16度，中部及東部高溫也僅20至23度，雖然南台灣白天高溫仍有24至26度，晚起也會開始降溫。

今晚至明天清晨新竹以北沿海空曠及近山區將有10度左右低溫發生的機率，氣象局已發布低溫燈號。此外，明天清晨中部以北及東北部低溫也將下探11至13度，花蓮低溫約14度左右，南部及台東低溫15、16度。

林定宜說，10度以下低溫指的主要是山區、沿海空曠地區，目前預測台北市低溫為13度，未達強烈大陸冷氣團、也就是氣象局測站低於12度以下的標準。

他表示，4月低溫較為罕見，但台北市在1996年4月2日曾出現10.0度、1974年4月1日測到9.8度。

明天白天北部、中部高溫21度，東部22度、南部26度，中南部要留意溫差大。林定宜說，明天晚上至後天的清晨因為輻射冷卻效應更明顯，會發布黃色燈號的低溫區域可能會擴大到嘉義以北。

天氣方面，林定宜說，各地大致為晴到多雲的天氣，僅花東偶有零星短暫雨。冷氣團影響持續到周三清晨。周三白天的氣溫會逐漸回升，且沒有明顯水氣，僅迎風面的北部、東北部有局部短暫雨的機率。

他說，至於下一波的變化，還要再觀察，目前是預報16日到18日，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨。

低溫 冷氣團 天氣動態

延伸閱讀

低溫加強風特報 北台灣轉冷中南部愈晚愈冷

6縣市低溫特報！ 傍晚到明晨下探10度

冬衣不能收！ 冷氣團來了 氣象局一張圖看這兩天有多冷

新竹超奢華「一泊4食」頂級露營 竟然還吃得到A5和牛！

相關新聞

北市口罩販賣機今開賣 民眾一早冒雨排隊等著買

台北市政府與衛福部、健保署推動實名制口罩自動販賣系統試辦計畫，昨天在北市信義區健康中心試辦，今天開賣，一天提供900組成...

防疫優先觀光產值每月恐蒸發133億 學者：應善用大數據

五一連假國內景點、國家公園及遊樂場將以車流管制人流，旅宿入住率達六成要有用餐分流等措施。學者表示，防疫與經濟發展需要取得...

今晚至明晨新竹以北不到10度 明後天低溫區域更廣

大陸冷氣團影響，今天愈晚愈冷。中央氣象局已發布低溫的黃色燈號，今晚至明天上午基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹...

【重磅快評】從駱以軍道歉來看兩堂代價慘痛的文學課

近來出版界發生兩起爭議事件，一是作家駱以軍長篇小說「明朝」遭指部分段落抄襲學生創作，二是花蓮豐田村誌「後山來去」部分內容...

遠航關門8架老飛機無人管 機場規劃防颱作業

遠東航空關門結束營業，負責人張綱維遭羈押，8架老飛機分別停在松山、高雄及桃園機場，無人維護管理，機場很困擾，得幫忙規劃8...

台灣的慘業地圖浮現 謝金河：4月會更慘

「台灣的慘業地圖浮現」，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，一場百年一遇的大瘟疫，重創台灣的產業，很多知名餐廳宣布暫停營業。...

6縣市低溫特報！ 傍晚到明晨下探10度

中央氣象局發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今天傍晚至14日清晨中部以北氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。...

午後雨停 吳德榮：強冷空氣持續南下愈晚愈冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，上午各地仍有局部短暫雨的機率、雨勢減緩；下午起各...

低溫特報 北部下探10度

大陸冷氣團報到，中央氣象局針對雙北、基隆、桃園、新竹市、新竹縣等六縣市發布低溫特報，預計周一清晨和周二清晨最冷，北部空曠地區甚至可能下探十度。

健康醫點靈／兒童防疫 洗手防汙染 罩顧呼吸道

新冠肺炎疫情延燒，北部一所公幼因確診病例停課，讓不少家長很憂心。台北市立聯合醫院仁愛院區小兒感染科主治醫師宋季純說，防止傳染病的原則很簡單，就像水果依等級分裝，盡量區隔乾淨或汙染的物品、有症狀或沒症狀的人就對了。

健康醫點靈／分趾套 無法改善骨盆歪斜

網路上有不少「分趾套」廣告宣稱可矯正骨盆歪斜，進而瘦腿。雙和醫院骨科專任主治醫師翁佩韋表示，僅可能提醒、輔助走路姿勢，但不可能矯正骨盆歪斜、扁平足、拇趾外翻等。

水+電就能產生高效消毒水 家電防疫產品夯

新冠肺炎疫情持續延燒，居家防疫商品正夯，工研院新創公司ELECLEAN創淨科技2年前推出的e立淨消毒水製造機，以水為原料...

熱門新聞

低溫特報！冷氣團襲 今晚到明午六縣市暴冷探10度

台東登仙橋獼猴胖得不像話 專家：餵猴太危險別再餵了

冬衣不能收！ 冷氣團來了 氣象局一張圖看這兩天有多冷

進郵局未戴口罩最高罰1.5萬 最快下周上路

今天還在排隊買口罩可憐哪？藥師：不用急於前7天購買

超商領口罩竟收到「意外驚喜」 網：天選之人啊！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。