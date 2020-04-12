台灣的慘業地圖浮現 謝金河：4月會更慘

「台灣的慘業地圖浮現」，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，一場百年一遇的大瘟疫，重創台灣的產業，很多知名餐廳宣布暫停營業。整體上市櫃公司3月營收也全部公告了，從營收可以看到台灣「慘業」的輪廓。

謝金河說，第一慘的是倚賴陸客消費的精品，禮品店，與這個差不多的是旅遊業者，旅遊業在3月的營收少八成，九成的遍地都是，4月看起來還會更慘，第二季看不到曙光。下一個慘的是飯店業，飯店業者都苦撐待變。再下一層是餐飲，現在外送平台撐起半邊天，但業者哀號不已。

他說，政府已祭出1.05兆纾困方案，這是艱困產業的地圖，再往下航空，客運服務，計程車司機都受到影響。新冠肺炎疫情重創全球經濟，大家只要看看台灣這幾個慘業，就可以感受到這次威力有多麼強大，而且，看來4月還會更慘。