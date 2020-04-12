6縣市低溫特報！ 傍晚到明晨下探10度

中央氣象局發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今天傍晚至14日清晨中部以北氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今天傍晚至明天上午局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。

今晚至明天上午低溫區域，黃色燈號(寒冷)：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局說，今天下半天後，受到大陸冷氣團南下的乾空氣影響，天氣逐漸轉為乾冷，傍晚起至明天清晨北部局部地區將出現10度左右甚至以下的的低溫，明天至周二的清晨夜晚中部以北的局部地區也有可能出現10度左右甚至以下的的低溫。

氣象局說，預計冷氣團將影響到周二清晨，周二白天之後各地氣溫將階梯式升溫，日夜溫差也會愈來愈大，注意氣溫上的變化；降雨方面，天氣穩定，僅東半部及北部山區偶有零星降雨。