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6縣市低溫特報！ 傍晚到明晨下探10度
中央氣象局發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今天傍晚至14日清晨中部以北氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今天傍晚至明天上午局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。
今晚至明天上午低溫區域，黃色燈號(寒冷)：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣有10度以下氣溫發生的機率。
氣象局說，今天下半天後，受到大陸冷氣團南下的乾空氣影響，天氣逐漸轉為乾冷，傍晚起至明天清晨北部局部地區將出現10度左右甚至以下的的低溫，明天至周二的清晨夜晚中部以北的局部地區也有可能出現10度左右甚至以下的的低溫。
氣象局說，預計冷氣團將影響到周二清晨，周二白天之後各地氣溫將階梯式升溫，日夜溫差也會愈來愈大，注意氣溫上的變化；降雨方面，天氣穩定，僅東半部及北部山區偶有零星降雨。
氣象局說，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致的呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。
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