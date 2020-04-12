午後雨停 吳德榮：強冷空氣持續南下愈晚愈冷
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，上午各地仍有局部短暫雨的機率、雨勢減緩；下午起各地轉乾，強冷空氣持續南下，愈晚愈冷。北部11至17度、中部12至20度、南部13至24度、東部11至23度。
他說，明天、周二乾燥穩定的大陸高壓籠罩，明天各地晴朗無雲，周二高雲增多、但仍晴朗；夜晚、清晨因冷空氣及輻射冷卻作用，中部以北平地最低氣溫，約可降至9度、10度上下。
他說，雖有觸及強烈大陸冷氣團定義機率，但差寒流還很遠；況且天氣晴朗，白天高溫明顯回升，陽光下感覺沒那麼冷，顯示出白天不冷、夜間冷的特性，仍應注意保暖。而日夜之間、氣溫劇烈的變化，對年長者及有心血管疾病者更具威脅，要特別注意。
他表示，明天至周六有連續六天晴朗穩定的天氣。周三起冷空氣逐日減弱、氣溫逐日回升；白天舒適至微熱，早晚則偏涼，日夜溫差大。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言