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午後雨停 吳德榮：強冷空氣持續南下愈晚愈冷

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
下午起各地轉乾，強冷空氣持續南下，愈晚愈冷。本報資料照片
下午起各地轉乾，強冷空氣持續南下，愈晚愈冷。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，上午各地仍有局部短暫雨的機率、雨勢減緩；下午起各地轉乾，強冷空氣持續南下，愈晚愈冷。北部11至17度、中部12至20度、南部13至24度、東部11至23度。

他說，明天、周二乾燥穩定的大陸高壓籠罩，明天各地晴朗無雲，周二高雲增多、但仍晴朗；夜晚、清晨因冷空氣及輻射冷卻作用，中部以北平地最低氣溫，約可降至9度、10度上下。

他說，雖有觸及強烈大陸冷氣團定義機率，但差寒流還很遠；況且天氣晴朗，白天高溫明顯回升，陽光下感覺沒那麼冷，顯示出白天不冷、夜間冷的特性，仍應注意保暖。而日夜之間、氣溫劇烈的變化，對年長者及有心血管疾病者更具威脅，要特別注意。

他表示，明天至周六有連續六天晴朗穩定的天氣。周三起冷空氣逐日減弱、氣溫逐日回升；白天舒適至微熱，早晚則偏涼，日夜溫差大。

冷氣團 保暖

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