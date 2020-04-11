恐被誤認成中國籍航空 林佳龍：華航正名持開放態度

台灣捐贈口罩物資由華航執飛送往歐洲等國，華航更執行數次包機任務，深獲肯定。不過就有立委質疑，華航英文名稱為China Airlines，常被誤認為中國籍航空，建議開放英文名稱競標或正名，以免誤會。對此，交通部長林佳龍持開放態度。

林佳龍今天在臉書上表示，對於新冠肺炎期間有許多聲音反應希望華航能改名，持開放態度，但航空公司改名茲事體大，牽涉航權、航線，且華航是上市公司，需要尊重股東與全國人民看法，也期待社會可以繼續凝聚共識。

華航昨天也發布「國家天空隊」影片，將疫情期間一線工作者辛勞濃縮成近一份三十秒的畫面，不到一天感動數萬名網友。

對此，林佳龍說，還記得華航專機載著鑽石公主號台灣民眾返台，飛機進入機棚的那份感動。

林佳龍說，武漢肺炎疫情衝擊，航空運量一落千丈，但是「天空國家隊」，仍站在第一線，肩負起把國人接回家的任務。

林佳龍說，在台灣有餘裕時，華航再次擔任我國外交使者，把台灣人的愛心口罩，安全地送到其他國家，華航的努力值得給予肯定。