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台灣新聞攝影大賽 聯合報「雨後彩虹」獲獎攝影獎

攝影中心 / 記者陳柏亨/台北即時報導
聯合報攝影記者葉信菉以「雨後彩虹」獲得一般新聞類第三名，照片記錄下去年五月台灣通過同婚專法，立法院外支持群眾感動神情。記者葉信菉／攝影
聯合報攝影記者葉信菉以「雨後彩虹」獲得一般新聞類第三名，照片記錄下去年五月台灣通過同婚專法，立法院外支持群眾感動神情。記者葉信菉／攝影

台灣新聞攝影協會今天公布2020台灣新聞攝影大賽得獎名單，聯合報攝影記者葉信菉以「雨後彩虹」獲得一般新聞類第三名，照片記錄下去年五月台灣通過同婚專法，立法院外支持群眾感動神情。本屆共有130多位參賽者投件，1600多件作品參賽，選出 12 個類別的奬項，其中香港媒體的「反送中運動」獲得多個獎項。

聯合報攝影記者葉信菉說，「當天採訪時天空下著大雨，議場內傳來通過的消息時，外面一陣歡聲鼓舞，我的情緒瞬間也激動起來，倒不是因為我對同婚法有很大的期待，而只是單純被現場氛圍感動」。「以往的經驗告訴我，現場氣氛越是高亢，腦中要保持冷靜，我拿著廣角鏡尋找茫茫人群中最有情緒的支持者，並在他眼神望著天空，帶有最多情緒時按下快門。」最終，葉信菉以冷靜的眼光拍攝下激情的瞬間，也獲得評審的青睞。

台灣新聞攝影大賽比賽於2007創辦，是台灣新聞攝影記者自發成立的社團，以提升台灣新聞攝影記者的價值，推廣新聞攝影的教育為目標。

攝影 同婚專法

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