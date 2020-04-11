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今天還在排隊買口罩可憐哪？藥師：不用急於前7天購買

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市西屯一家藥局門口，今天近中午還是有民眾大排長龍等候買口罩。記者趙容萱／攝影
台中市西屯一家藥局門口，今天近中午還是有民眾大排長龍等候買口罩。記者趙容萱／攝影

實名制口罩9日天起調整為每14天購買，可任選成人9片或兒童10片，今天是第3天，台中市各藥局都有民眾排隊買口罩。藥師公會全聯會副祕書長、台中市新藥師公會理事長邱建強說，根據估算，口罩涵蓋率從原本3成提高到7成，口罩供應足夠，前7天會有「排隊效應」，買不到或還沒買的民眾可在後7天買，不用急於前7天購買。

邱建強說明，全國約6000家藥局、300家衛生所販售實名制口罩，根據估算，前7天因「排隊效應」，很多人看別人買，也跟著來買，全人口的3成集中在前幾天購買，出現購買高峰、排隊人潮，這種排隊情況可望在前7天慢慢消化，後7天讓買不到或還沒買的民眾有機會購買。

台中市西屯一家藥局今天近中午還是有民眾大排長龍等候買口罩，排隊人龍沿著大樓騎樓，排到社區大樓旁的透天厝門口，多為青壯人口因休假排隊買口罩，一名老人看了搖頭說「可憐哪！排那麼長，後面的還不知道買得到？買不到？」

台中市藥師公會理事長蕭彰銘說，今天因為是假日的關係，各藥局都還是很多人排隊，約在半小時內賣完。現在全國各藥局都一樣，限量大人口罩200人份、兒童口罩從限量40人份降到20人份。很多市區的藥師反映，大人可買兒童口罩，一名大人一次可幫3名兒童代購，有的大人連同代購，一次買了4人份，導致兒童口罩有短缺，已向食藥署反映。

邱建強觀察，兒童買成人口罩，遠大於成人買兒童口罩，且有城鄉差別，以兒童口罩來說，新竹市等都會型城市，多為年輕父母與孩童的家庭結構，藥局不像其他城市多，相對兒童口罩需求量大，雲嘉南鄉下人口外流，兒童口罩需求量小，目前全國各藥局限額是固定的，約在實施14天後滾動式檢討、修正 。

台中市西屯一家藥局門口，今天近中午還是有民眾大排長龍等候買口罩。記者趙容萱／攝影
台中市西屯一家藥局門口，今天近中午還是有民眾大排長龍等候買口罩。記者趙容萱／攝影
台中市西屯一家藥局門口，今天近中午還是有民眾大排長龍等候買口罩。記者趙容萱／攝影
台中市西屯一家藥局門口，今天近中午還是有民眾大排長龍等候買口罩。記者趙容萱／攝影

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