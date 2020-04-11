冬衣不能收！ 冷氣團來了 氣象局一張圖看這兩天有多冷

冬衣不能收，受大陸冷氣團南下，今天愈晚愈冷。

氣象局稍早在臉書粉絲專頁報天氣－中央氣象局貼出一張圖，說明下周一和下周二這兩天最冷，中部以北恐出現10度以下低溫。

氣象局指出，今天下午到明天上午前鋒面將逐漸通過，中部以北及東北部有陣雨甚至雷雨的機會，有局部較大雨勢發生機率，其他地區也會有局部短暫陣雨，感受濕濕冷冷。

到了明天下半天後，受到大陸冷氣團南下的乾空氣影響，天氣逐漸轉為乾冷，明天傍晚起至下周一清晨，北部局部地區將出現10度左右甚至以下低溫，下周一至周二清晨夜晚中部以北的局部地區也有可能出現10度甚至以下低溫，氣象局發布低溫特報燈號，請民眾要注意保暖。