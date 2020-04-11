聽新聞
test
0:00 / 0:00
冬衣不能收！ 冷氣團來了 氣象局一張圖看這兩天有多冷
冬衣不能收，受大陸冷氣團南下，今天愈晚愈冷。
氣象局稍早在臉書粉絲專頁報天氣－中央氣象局貼出一張圖，說明下周一和下周二這兩天最冷，中部以北恐出現10度以下低溫。
氣象局指出，今天下午到明天上午前鋒面將逐漸通過，中部以北及東北部有陣雨甚至雷雨的機會，有局部較大雨勢發生機率，其他地區也會有局部短暫陣雨，感受濕濕冷冷。
到了明天下半天後，受到大陸冷氣團南下的乾空氣影響，天氣逐漸轉為乾冷，明天傍晚起至下周一清晨，北部局部地區將出現10度左右甚至以下低溫，下周一至周二清晨夜晚中部以北的局部地區也有可能出現10度甚至以下低溫，氣象局發布低溫特報燈號，請民眾要注意保暖。
氣象局說，預計冷氣團將影響到下周二清晨，周二白天之後各地氣溫將階梯式升溫，日夜溫差也會愈來愈大；降雨方面，天氣穩定，僅東半部及北部山區偶有零星降雨。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言