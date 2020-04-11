阿里山遊樂區小火車管制人數 周末遊客剩千餘人

新冠肺炎疫情延燒，清明連假時阿里山森林遊樂區櫻花季吸引爆量遊客，遭中央疫情指揮中心點名，發布細胞簡訊警示，昨天宣布管制人流，嘉義林管處採人數管制，園區小火車載客量也縮減人數，今天第一個周末，入園人數剩1060人，大幅減少，園區景點冷清。

為期1個月櫻花季昨天落幕，林管處統計，受疫情衝擊，今年花季遊客人數掉到11萬1533人，較去年花季25萬2298人，減少14萬零765人，今年花季人數只有去年的44.2%，107年花季人數26萬5217人。

嘉義林管處說，到下午5為止，入園總人數1060人，較清明連假大幅下滑，雖如此，園區仍播放廣播提醒遊客，保持社交距離，並戴口罩，林管處管制入園每天上限4355人，今天入園人數少未管制。

園區各景點冷冷清清，旅宿業及商家受衝擊，許多遊客退訂房間，業者抱怨生意差很多，他們配合防疫及入園人數管制，但被列入警示熱點，影響遊客上山，平日入園只剩幾百人。