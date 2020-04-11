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台東登仙橋獼猴胖得不像話 專家：餵猴太危險別再餵了
有網友在臉書社群貼文「東富公路登仙橋的（台灣獼猴）胖吱吱」立即引來網友回應「真的太胖」、「好肥」、「吃太好了」。專家說，餵食不應該，除改變猴子覓食行為，猴子有攻擊性，還帶有致死率高的病毒，呼籲遊客別再餵了，太危險。
台東縣政府農業處說，這幾年一再宣導，甚至4年前制定自治條例，抓到餵食罰5000至1萬元，寒暑假及3天以上國定連假，都會雇工在現場勸導遊客勿餵食，只是臨時約聘人員無權開單，另縣府保育人員編制只有1人，一是獲報後趕到現場遊客人已離去，二是要開單要有警察陪同，警方不可能隨時陪同，至今未開出1張罰單。
屏科大野生動物保育研究所副教授陳貞志指出，餵食獼猴除改變其覓食習慣、人可能在獼猴搶食時受到攻擊，台灣獼猴身上帶有多種病菌，其中疱疹B病毒能傳人，且在歐美國家的致死率達60%，比狂犬病還可怕，呼籲民眾與台灣獼猴保持距離，不要餵食。
陳貞志說，台東縣雖通過自治條例5年，但因人力不足，從未對遊客餵食行為開罰，法令形同具文，他建議各地方政府針對高雄壽山、台東登仙橋等地遊客餵猴行為，設法請警方陪同實際抓幾個開罰，殺一儆百，才能遏止遊客餵食。
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