疫情嚴峻不敢出門 宅經濟創新意到府丈量設計新衣

受疫情影響，許多消費者減少出門逛街，高雄設計師品牌ERIKA CHUNG為客戶提供「量身訂製、到府服務」，為宅經濟開創新意，今到客戶家量身打造新款服飾，客戶不用出門也可以享受服務，也設計蕾絲口罩，搭配服飾。

顧客吳小姐說，因疫情關係，連聚餐都不太敢出門，「量身訂製、到府服務」的消費模式，不用逛街購物也能美美的，設計師採用同款布料設計口罩，能整體搭配。

設計師ERIKA CHUNG說，疫情升溫，店內生意少了5成以上，今年3月她想到與其在店等客人，不如到府服務，為客戶量身、挑選布料、款式討論後，約7至10個工作天可完成訂製款服飾。到府服務3月起開始推出，每天約可服務4至5名客戶，許多因疫情流失的客戶逐漸回流。