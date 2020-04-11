子宮肌瘤用藥恩惜膜釀肝損傷 停用後啟動大規模回收

歐盟藥物管理局（EMA）監測子宮肌瘤用藥「恩惜膜」（Esmya），發現有患者使用後出現肝損傷症狀，要求業者暫停銷售，重新執行安全性評估，代理該藥物進口的友華生技，也在3月中旬通知醫界暫停使用，食藥署今則要求所有輸入藥品得在4月30日前完成回收，預計將回收60多萬顆。

我國子宮肌瘤盛行率高，30歲以上女生盛行率約二成，隨年紀愈增長，盛行率隨之提升，多數子宮肌瘤屬於良性，治療子宮肌瘤的方式，多會先投藥，後續才會進行手術，而恩惜膜屬於黃體素製劑，是手術前治療的選用藥物之一。

不過，歐盟於2018年陸續發現有患者使用恩惜膜後，有肝損傷疑慮，去年年底則是有一位患者用藥後，引起嚴重肝損傷還得進行肝臟移植，歐盟介入要求停止使用，並要求藥廠重新對該藥進行安全性評估。

食藥署藥品組簡任技正黃琴喨表示，台灣已於三月中旬，進口該藥品的藥廠友華生技，已發函告知全面暫停使用，近期國外藥廠則表明要將此藥物全面回收，台灣也於今天宣布將暫停使用的恩惜膜，全面回收。

黃琴喨表示，經過清點友華生技總計輸入七個批號恩惜膜，部分已經販售出去，預估回收的量約落在60萬顆左右；我國也清查持有許可證，除了友華生技持有輸入許可證以外，還有一家國產藥廠持有製造許可證，不過領證後至今尚未生產過藥物。

黃琴喨表示，恩惜膜在台灣屬於自費藥物，先前有委請醫學會評估，我國使用量並不大，而依照藥害救濟的通報，並未有患者用藥後出現不良反應，不過後續將會持續瞭解該藥物的情況。