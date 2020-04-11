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不只「買一晚送一晚」！兩券玩兩地 掀起度假新風潮

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
晶泉丰旅的每間客房擁有超大獨立景觀湯池。圖／晶泉丰旅提供
晶泉丰旅的每間客房擁有超大獨立景觀湯池。圖／晶泉丰旅提供

新冠肺炎打亂了很多人的生活節奏，小心翼翼的過日子，微小的旅行願望也不敢付諸實行。旅遊業者為求生，出盡奇招攬客，流血促銷、買一送一已不稀奇，現在時興一種「兩券玩兩地」的新方案，住宿券怎麼用、何時玩，全在消費者掌握中，不只優惠，旅行彈性也變得無限大。

這場風暴，讓各星級酒店也加入，或者集團下結盟，或是跨區跨品牌合作。台北晶華與礁溪晶泉丰旅的「買一送一．台北、礁溪雙享假期」就是一例，強調牛排大餐、溫泉之旅「兩個願望一次滿足」。專案至6月30日，兩間飯店各住一晚6,600元，還包含台北晶華azie價值1,800元的爐烤肋眼牛排大餐，礁溪晶泉丰旅的碳酸「美人湯」。專案不須連住，旅客可以彈性規畫假期。

跨區跨品牌合作，還有六福旅遊集團。即起至6月30日，六福首度跨飯店與花蓮理想大地合作，第一晚先入住台北六福萬怡酒店豪華客房，第二晚可選擇集團旗下的台北六福萬怡酒店、六福居、關西六福莊，或是花蓮理想大地，純台北3天2夜4,999元起，搭配新竹關西或花蓮雙城旅遊7,999元，選擇更多，彈性也更大。

利用集團優勢、跨區結盟的專案更多，捷絲旅、長榮酒店、馥蘭朵都有「跨區買一送一」。捷絲旅台北西門館、宜蘭礁溪館聯推的「雙宿雙饗買一送一」，豪華溫泉雙人房3,999元起，家庭四人房5,999元起，可任選其一入住，送達美樂12吋大披薩外帶、加贈免費住宿券一張，即日起至4月30日開放官網限量訂房。

長榮國際連鎖酒店5月底前也有「安心1+1住房專案」，入住長榮桂冠(基隆、台北、台中)、長榮文苑(嘉義)、台糖長榮(台南)、長榮鳳凰(礁溪)任一酒店，「買一送一」方案可連續住兩晚或一次入住兩間，雙人房4,888元起。

「馥蘭朵台北烏來 X 馥蘭朵墾丁」聯賣專案到5月底，優惠價21,000元，可任選烏來或墾丁連住2晚，或各住一晚享受包山包海的假期；另外，馥蘭朵墾丁還有6天5夜Long Stay專案45,000元，下殺不到3折。

力麗觀光也集結旗下的「力麗哲園」、「力麗儷山林」、「力麗馬告生態園區」及「高雄哲園學產文教會館」等品牌，分布在台北、日月潭、高雄、墾丁、與宜蘭等9個營運據點，即日起至5月20日推出聯合住宿券，每張2,999元，5月底前持住宿券入住再享「買一晚送一晚」。

不必出國門，就有海外度假感，馥蘭朵墾丁也有買一送一專案。圖／馥蘭朵提供
不必出國門，就有海外度假感，馥蘭朵墾丁也有買一送一專案。圖／馥蘭朵提供
力麗儷山林會館以全檜木打造而成，被譽為「亞洲第一大木屋」。圖／力麗觀光集團提供
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晶華酒店「雙享假期」，消費者可以6,600元的超值價格，一次盡享台北晶華和礁溪晶泉丰旅兩種不同風格的住宿體驗。圖／台北晶華酒店提供
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住捷絲旅台北西門館可順道體驗西門町度假樂趣。圖為西門紅樓。圖／捷絲旅提供
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酒店 長榮 住宿券

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