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協助全球抗疫 婦聯會與基督教團體攜手勸募防疫物資

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，國內基督教團體與婦聯會、國民黨立委賴士葆等發起防疫物資募集，要捐助當前疫情嚴重的歐美國家。婦聯會主委雷倩受訪說，響應活動主要是因基督教團體買不到物資，婦聯會剛好有批交貨，一起對國外做愛心。

不過畢竟這次口罩是要捐贈疫情嚴重的歐美國家，牽涉政府口罩管制問題，雷倩說，能否完成捐贈，還是要看政府管制措施能否放行。

雷倩表示，新冠肺炎疫情爆發後，婦聯會1月底起就開始透過管道採購防疫醫療器材物資，捐助國內非醫學中心級醫療團體與服務高風險人群社服機構，與只能從上而下提供資源的政府分進合擊，協助中下游醫療與社福組織補齊所需資源。

雷倩說，婦聯會從早期募集勞軍捐，到後來的設立華興育幼院照顧大陳義胞後代3百位孤兒，到如今募集醫療物資做公益，積極從事社會公益心態始終如一，即使現在資產已遭凍結，也一如往常，看到需要就找發動社會力量資源完成救助。

雷倩表示，從1月底至今，婦聯會已經捐助170餘個私立醫療機構、腦麻、脊髓損傷、居家醫事、戒毒團體或機構所需的包含口罩等醫療資源，讓他們繼續安心服務。這次參與基督教團體做公益，也將捐助醫療用口罩與隔離衣。

參與計畫人士表示，這是基督教界多位牧者共同發起的募資源送世界疫情最嚴重國家，第一階段只對教友勸募，若順利才會進一步對外募集；活動已與美國在台協會（AIT）等各國洽當單位連絡過，要將募得的防疫物資精準送至需要的國家。

基督教團體內部勸募信表示，這次第一期位新冠肺炎疫情嚴重國家募款目標是1千萬，將優先捐贈美國、義大利、西班牙，之後行有餘力，再視疫情需要，支援其他資源短缺國家。

勸募信指出，目前美國、義大利、西班牙3個新冠肺炎重災區，雖都是富裕國家，但因需求突增，耗損嚴重，而瀕臨崩潰，現在最缺乏的是口罩、醫療用手套、護目鏡與屍袋。發起物資勸募，就是盼望能立刻採購醫護防疫物資支援疫區。

較特別的是，這次計畫雖由中華基督教救助協會掛名接受捐贈，但參與的共同發起基督教團體遍及全台，包含靈糧堂、真理堂、長老教會、浸信會等不同系統，而主持行政院前院長郝柏村昨天安息禮拜的靈糧堂牧師周神助也名列其中。

新冠肺炎 疫情 婦聯會

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