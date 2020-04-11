Taiwan is helping 展望會啟動 國內外弱勢兒童防疫計畫

新冠肺炎疫情全球擴散，讓原就面臨營養不良、水與醫療資源匱乏的脆弱國家兒童陷入緊急危機，台灣世界展望會啟動「國內外弱勢兒童防疫計畫」，針對剛果民主共和國、印度、葉門等國提供衛教宣導、發放醫療物資、修建水資源等，向世界傳遞台灣的溫暖支持，展望會也呼籲國人一起發揮「台灣精神」，讓國際看見台灣人面對弱小受苦者，將一起挺身保護無助兒童與家庭，平安度過全球疫情風暴。

根據世界展望會最新報告指出，疫情衝擊下，全球恐將有3000萬名最脆弱兒童面臨防疫破口的生存危機。

台灣世界展望會指出，目前正加緊腳步針對馬利、剛果民主共和國、海地、印度、巴勒斯坦等脆弱國家社區提供清潔用水、支持醫護人員需求、發放醫療物資及衛生用品、倡導衛生習慣與正確洗手方式，以減緩疫情傳播及後續衝擊，更對飽經5年內戰蹂躪的葉門推動衛生教育宣導、修建水資源及排水設備，預計幫助約1萬8000名難民兒童及居民改善衛生環境、積極防疫。

與此同時，國內的關懷也不能少。展望會說，展望會也持續陪伴國內經濟弱勢家庭兒少防疫，為孩子舉辦小型衛教防疫宣導活動、提供防疫用品等，截至4月初，已逾5200人次參與。

「Taiwan is helping！You can help！」台灣世界展望會邀請民眾捐款支持展望會的「國內外弱勢兒童防疫計畫」，每一個人所投入的每一分力量，都將幫助生活在國內外弱勢角落裡的兒童，多一分機會成功戰「疫」。詳細計畫資訊可至台灣世界展望會官網( http://www.worldvision.org.tw )或撥打愛心服務專線：02-2175-1995。