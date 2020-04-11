快訊

WHO否認台灣以電郵提醒人傳人？陳時中：看時機公布

罷韓「認真就輸了」 韓營人士：不會動員支持者投票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣愛心不分國界 家扶基金會協助非洲孩童防疫

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
家扶基金會指導所扶助的社區居民正確洗手觀念。圖／家扶基金會提供
家扶基金會指導所扶助的社區居民正確洗手觀念。圖／家扶基金會提供

愛在瘟疫蔓延時，家扶服務不停歇！近來新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣日前捐助6萬片醫療口罩給我國在非洲唯一友邦史瓦帝尼，33年來持續扶助全球35國、近7萬名孩童的家扶基金會，也同樣超前部署民間力量，積極向史瓦帝尼、衣索比亞等地民眾宣導如何使用酒精、洗手、正確配戴口罩等衛生保健常識，並支援營養、糧食、教育、水資源和緊急救援物資等。

家扶基金會表示，家扶認養的兒童包括亞洲13國、非洲15國及美洲8國，33年來，幫助全球弱勢兒童、家庭及社區脫離貧窮，一直是家扶認養國外兒童認養的核心工作，目前基金會在史瓦帝尼扶助近6000名兒童、衣索比亞扶助近2500名兒童，每年定期提供營養午餐方案、強化設備、增加適齡讀物、制服及學用品、並改善社區衛生設備及提供各種衛生醫療服務。

家扶基金會指出，家扶扶助的35個國家中，其中1/3是非洲地區近2萬名兒童，對於原本就生活在貧窮線下的民眾，家扶目前改以轉帳方式發放扶助金，或拉長領現日時間，區分時段通知不同家庭至中心領現，減少群聚風險。

由於3月底開始，史瓦帝尼王國禁止20人以上集會，目前家扶合作的20個社區關閉社區廚房，也改採物資發放方式，讓兒童們可將米、玉粉粉、湯粉等食材帶回家；另30個社區則持續由社區廚房供餐，但讓兒童帶便當回家，不在社區群聚用餐。

家扶基金會執行長何素秋表示：家扶基金會在台灣是一步一腳印地深耕70年，援助全球35個國家，代表著台灣認養人的愛心不分種族、膚色，現在疫情仍持續險峻，家扶仍秉持「哪裡有需要，家扶就在那裏」的精神，運用派駐國外的社工及當地聘任的社工，不畏艱難風險，提供給兒童與家庭最直接的服務與協助。

愛在瘟疫蔓延時，家扶服務不會停歇，目前國外服務地區仍有2000名兒童迫切需要援助，呼籲民眾一同輸送愛心，補充孩子需要。家扶基金會-國外兒童認養專線：(04)2206-1234分機157，更多訊息可至「家扶基金會」官網查詢。

防疫期間，家扶基金會協助扶助國家的民眾縫製布口罩。圖／家扶基金會提供
防疫期間，家扶基金會協助扶助國家的民眾縫製布口罩。圖／家扶基金會提供

家扶基金會 認養 史瓦帝尼

延伸閱讀

虎尾商圈創意防疫九宮格 帶動消費兼作愛心

譚德塞自許政治專長 防疫傾中口水多砸WHO招牌

曾來台培訓 衣索比亞醫師：譚德塞發言令我困惑

非洲、美國 發糧兩樣情

相關新聞

低溫特報！冷氣團襲 今晚到明午六縣市暴冷探10度

大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象局稍早發布低溫特報，今晚至明上午基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣屬於黃色...

下午全台變天有雨！冷氣團明報到 各地有感降溫探10度

真的要變冷了。中央氣象局說，今深夜大陸冷氣團緊接著鋒面後面報到，北部明天上午氣溫一路開始溜滑梯，到了傍晚各地有感變溫。下...

傍晚鋒面逼近！吳德榮：今晚明晨雨勢較大 愈晚愈冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天晴午後多雲，僅東半部偶有零星降雨的機率，白天...

台北血庫只能再撐3.5天 全台最缺的是O型血

新冠肺炎疫情持續超過三個月，自疫情開始，國內血庫存量時不時在低點徘徊，近期民眾畏懼疫情更加不敢出門。血液基金會統計，台北血庫血液量只能再撐三天半，全台Ｏ型血僅夠四點九天，強調各地捐血中心均落實防疫，捐血環境安全無虞，呼籲熱血民眾挽袖捐血，充足血庫。

地牛翻身！凌晨0:44南部海域規模6.4地震 南部超有感

中央氣象局發布地震報告，今天凌晨0時44分，在台東縣政府南偏東方270.8公里（位於台灣南部海域），發生芮氏規模6.4有...

管中閔嘆博班陷「惡性循環」 建議整併合辦

近年不少國內大學博士班招生困難，連台政成清交等頂大都出現博班招生掛零窘境。台灣大學校長管中閔接受本報訪問表示，台灣的博士...

Taiwan is helping 展望會啟動 國內外弱勢兒童防疫計畫

新冠肺炎疫情全球擴散，讓原就面臨營養不良、水與醫療資源匱乏的脆弱國家兒童陷入緊急危機，台灣世界展望會啟動「國內外弱勢兒童...

台灣愛心不分國界 家扶基金會協助非洲孩童防疫

愛在瘟疫蔓延時，家扶服務不停歇！近來新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣日前捐助6萬片醫療口罩給我國在非洲唯一友邦史瓦帝尼，33年...

防疫當前 連勝文跟進拍洗手舞宣導洗手觀念自娛娛人

新冠肺炎疫情當前，勤洗手也被視為重要待養成的防疫習慣。繼妻子蔡依珊與台北市議員耿葳聯手拍攝洗手舞影片宣導勤洗手觀念，國民...

台灣南部海域今凌晨規模6.4地震 震央太深蘭嶼「無感」

今天凌晨0時44分56秒，台東縣政府南偏東方270.8公里（台灣南部海域）發生規模6.4地震，中央氣象局及科技部國家災害...

南部海域凌晨發生芮氏規模6.4地震 高雄暫無災情

台灣東南部今天凌晨零點44分發生芮氏規模6.4顯著有感地震。據中央氣象局資料顯示，震央位於台東縣政府南偏東方270.8公...

蘇花改、南迴改提速 擬端午連假上路

蘇花改全線速限六十公里引發民眾抱怨「開得好累」，公路總局於清明連假時試辦提高蘇花改部分路段及南迴改的最高速限，從原本的六十公里提高到七十公里，觀察後認為成效顯著，預計六月底的端午連假正式實施。至於蘇花改提速路段是否延伸至全線，公總說還在檢討。

熱門新聞

台灣好市多防疫新規！11日起一卡最多兩人入場

地牛翻身！凌晨0:44南部海域規模6.4地震 南部超有感

口罩不能寄國外子女？蘇煥智：某獨派教授為此抓狂

25年「蓮池閣」也熄燈！業者嘆：整個中午只有一個客人

這回真鐵了心要走？台東誠品證實營業到4月底

蘇花改、南迴改永久提速 預計端午節上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。