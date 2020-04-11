台灣愛心不分國界 家扶基金會協助非洲孩童防疫

愛在瘟疫蔓延時，家扶服務不停歇！近來新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣日前捐助6萬片醫療口罩給我國在非洲唯一友邦史瓦帝尼，33年來持續扶助全球35國、近7萬名孩童的家扶基金會，也同樣超前部署民間力量，積極向史瓦帝尼、衣索比亞等地民眾宣導如何使用酒精、洗手、正確配戴口罩等衛生保健常識，並支援營養、糧食、教育、水資源和緊急救援物資等。

家扶基金會表示，家扶認養的兒童包括亞洲13國、非洲15國及美洲8國，33年來，幫助全球弱勢兒童、家庭及社區脫離貧窮，一直是家扶認養國外兒童認養的核心工作，目前基金會在史瓦帝尼扶助近6000名兒童、衣索比亞扶助近2500名兒童，每年定期提供營養午餐方案、強化設備、增加適齡讀物、制服及學用品、並改善社區衛生設備及提供各種衛生醫療服務。

家扶基金會指出，家扶扶助的35個國家中，其中1/3是非洲地區近2萬名兒童，對於原本就生活在貧窮線下的民眾，家扶目前改以轉帳方式發放扶助金，或拉長領現日時間，區分時段通知不同家庭至中心領現，減少群聚風險。

由於3月底開始，史瓦帝尼王國禁止20人以上集會，目前家扶合作的20個社區關閉社區廚房，也改採物資發放方式，讓兒童們可將米、玉粉粉、湯粉等食材帶回家；另30個社區則持續由社區廚房供餐，但讓兒童帶便當回家，不在社區群聚用餐。

家扶基金會執行長何素秋表示：家扶基金會在台灣是一步一腳印地深耕70年，援助全球35個國家，代表著台灣認養人的愛心不分種族、膚色，現在疫情仍持續險峻，家扶仍秉持「哪裡有需要，家扶就在那裏」的精神，運用派駐國外的社工及當地聘任的社工，不畏艱難風險，提供給兒童與家庭最直接的服務與協助。