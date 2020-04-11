下午全台變天有雨！冷氣團明報到 各地有感降溫探10度

真的要變冷了。中央氣象局說，今深夜大陸冷氣團緊接著鋒面後面報到，北部明天上午氣溫一路開始溜滑梯，到了傍晚各地有感變溫。下周一和周二清晨是最冷的時間點，北部低溫下探10度，在輻射冷卻效應下，中部也可能出現10度低溫。

氣象預報員陳伊秀說，今天鋒面逐漸接近，鋒面介面到達預計是中午到下午這段時間，東半部、北部雲量逐漸增多，降雨機率提高。中午、下午鋒面擺動由西北往東南擺過來，北部、中部、花東雨勢逐漸擴展，最後變為全台有雨，其中雨最明顯時間點是傍晚到晚上，一直到明天清晨最為劇烈。嘉義以北到宜蘭下雨較全面，甚至有打雷機會，或是局部較大雨勢，南部、花東則較為局部。

陳伊秀說，今深夜大陸冷氣團報到，到明天清晨，北台灣低溫16到18度，其他地區19到21度。明天中午前，水氣會逐漸趨緩，中午後水氣慢慢減少，後期開始轉乾冷，白天溫度明顯變化。

陳伊秀說，今天深夜北風下來，明天清晨北台灣已經轉冷，上午之前是濕冷，下午變成乾冷。北部從早上8到9時，高溫落在16到17度，將一路下降，白天沒有回升趨勢。其他地區像是中部、花蓮、台東高溫21到23度，南部24到26度，留意北台灣整天很冷，其他涼冷。

陳伊秀說，明天傍晚到晚上各地有感降溫，其中又以周一清晨和周二清晨最冷，中部以北、宜蘭低溫12到13度，局部地區有機會來到11度，北部空曠地區甚至接近10度，花蓮14度，南台灣15到16度。高溫方面，因為水氣少，各地晴到多雲，北高溫接近20度，中部、花蓮台東22到24，南台灣24到26度。

陳伊秀說，下周二清晨中部以北、宜蘭地區，因為風減弱，天氣狀況良好，輻射冷卻效應明顯，除了北部恐出現10度低溫，雲林、嘉義、台中空曠地區也可能出現接近10度低溫。各地高溫會略回升一度兩度，雖然白天感覺是乾冷，但有陽光照射下，比濕冷的感受好一點。

陳伊秀說，今天晚上到明天，在水氣和低溫配合下，玉山有機會下雪。