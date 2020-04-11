傍晚鋒面逼近！ 吳德榮：今晚明晨雨勢較大 愈晚愈冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天晴午後多雲，僅東半部偶有零星降雨的機率，白天微熱、早晚涼。

今天傍晚起鋒面接近，中部以北轉有局部陣雨或雷雨；明天鋒面南下，中部以北有雨，南部亦有局部短暫陣雨的機率。

今晚、明晨雨勢較大，明午後各地逐漸轉乾；強冷空氣隨鋒面南下，氣溫驟降、愈晚愈冷。今天北部16至27度、中部17至30度、南部17至31度、東部16至29度。

他說，下周一、周二乾燥穩定的大陸高壓籠罩，下周一各地晴朗無雲，下周二高層雲增多、但仍晴朗。

他表示，下周一晨北台灣平地最低氣溫，約降至10度左右；下周一晚及周二晨因輻射冷卻加成，中部以北平地最低氣溫，亦在9度、10度上下，有觸及強烈大陸冷氣團定義。

他說，但也因天氣晴朗，白天高溫明顯回升，陽光下感覺沒那麼冷，夜間氣溫極低，則要注意保暖；而日夜之間氣溫的劇烈變化，對年長者及有心血管疾病者更具威脅，應特別注意。

下周三至周五各地晴朗穩定，冷空氣逐日減弱、氣溫逐日回升；白天舒適、逐日回暖至微熱，早晚則偏涼，日夜溫差大。