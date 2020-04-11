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台北血庫只能再撐3.5天 全台最缺的是O型血

聯合報 / 記者陳婕翎／台北報導
據血液基金會統計，台北血庫血液量只能再撐不到四天，強調各地捐血中心落實防疫安全無虞，呼籲熱血民眾挽袖捐血。 圖／聯合報系資料照片
據血液基金會統計，台北血庫血液量只能再撐不到四天，強調各地捐血中心落實防疫安全無虞，呼籲熱血民眾挽袖捐血。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情持續超過三個月，自疫情開始，國內血庫存量時不時在低點徘徊，近期民眾畏懼疫情更加不敢出門。血液基金會統計，台北血庫血液量只能再撐三天半，全台Ｏ型血僅夠四點九天，強調各地捐血中心均落實防疫，捐血環境安全無虞，呼籲熱血民眾挽袖捐血，充足血庫。

宅出血荒 多縣市庫存偏低

血液安全庫存量為七至十天，四至七日存量為偏低，四日以下為急缺。血液基金會統計，全台都缺血，尤其台北庫存量僅剩三點五天，第二缺血的是新竹，剩五點一天，其他分別是台南六點二天、高雄六點三天及台中六點六天，全台Ｏ型血最缺，僅夠四點九天，全台目前急需一萬三千包Ｏ型血液填空。

缺血情形最嚴重的台北血庫有三種血型急缺，Ｏ型血剩三天、Ａ型三點六天、Ｂ型三點九天，另外ＡＢ型也只有五點三天。台灣血液基金會公關處長黎蕾表示，疫情是缺血最大主因，民眾害怕新冠肺炎，到捐血中心的人驟減，尤其本周捐血量甚至比疫情前少兩成。

黎蕾表示，自疫情發生後，各地血液中心存量「直直落」，與疫情前相比，約降低一成捐血量，本周血液又更少，「之前因疫情限制自國外入境者捐血，約擋下一千人至兩千人，想捐不能捐；現在是民眾不想出門，根本沒人捐」，疫情後台北庫存本就不高，所以才會明顯不足。

血基會：捐血環境相對安全

黎蕾強調，「捐血中心環境相對於其他單位是更安全」，有出國紀錄或發燒者都不可進入，各捐血點均落實捐血人測量體溫及手部消毒、健康問診，並加強捐血場所通風、消毒頻率等措施，確保捐血人在安全的環境中完成捐血，請捐血人安心。

捐血中心 疫情 新冠肺炎 血荒 血液基金會

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