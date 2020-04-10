快訊

主婦變酒店公關 指揮中心坦承疫調出現時間差

愛奇藝也造假？瑞幸咖啡自爆後 中概股火燒連環船

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鬧血荒！民眾怕染疫不敢出門 台北血庫只能再撐3.5天

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
據血液基金會統計，台北血庫血液量只能再撐3.5天，強調各地捐血中心落實防疫安全無虞，呼籲熱血民眾挽袖捐血，充足血庫。記者陳婕翎／攝影
據血液基金會統計，台北血庫血液量只能再撐3.5天，強調各地捐血中心落實防疫安全無虞，呼籲熱血民眾挽袖捐血，充足血庫。記者陳婕翎／攝影

國內新冠肺炎疫情持續超過三個月，自疫情開始後，國內血庫存量時不時在低點徘徊，近期民眾更加畏懼疫情不敢出門，台北地區又傳出缺血警示。據血液基金會統計，台北血庫血液量只能再撐3.5天，強調各地捐血中心落實防疫安全無虞，呼籲熱血民眾挽袖捐血，充足血庫。

血液安全庫存量為7至10天，4至7日是偏低，4日以下為急缺，據血液基金會統計，全台都有缺血形況，尤其台北庫存量更是僅剩3.5天，第二缺的是新竹剩下5.1天，其他分別剩下是台南6.2天、高雄6.3天及台中6.6天，其中全台O型血最缺，僅夠用4.9天，急需全台一萬三千包填空。

缺血情形最嚴重的台北血庫有三種血型為急缺，O型血剩3.0天、A型3.6天、B型3.9天，另外AB型也只有5.3天。台灣血液基金會公關處長黎蕾表示，疫情是缺血最大主因，民眾害怕新冠肺炎，到捐血中心的人驟減，尤其這周捐血量甚至比疫情前少兩成。

黎蕾表示，其實在疫情發生後，各地血液中心「直直落」，與疫情前相比約將一成捐血量，本周血液又更少，「之前是因為限制入境捐血，約擋下1000人至2000人，想捐不能捐；現在是民眾不想出門，根本沒人捐」，疫情後台北庫存本就不高，所以才會明顯不足。

但黎蕾強調，「捐血中心環境相對於其他單位是更安全的」，有出國者或發燒者都不可進入，各捐血點均落實捐血人測量體溫及手部消毒、健康問診，並加強捐血場所通風、消毒頻率等措施，確保捐血人在安全的環境中完成捐血，請捐血人安心。

捐血中心 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

紐約武漢肺炎單日死亡再創新高 新增住院銳減

新冠肺炎累計382例 6死13重症91人已痊癒

求救！疫情衝擊花蓮血庫僅剩2天存量

憂捐血染疫 莊人祥：嚴格把關

相關新聞

這回真鐵了心要走？台東誠品實營業到4月底

來台東駐點近13年的誠品書店「台東故事館」，也是東台灣當年第一家誠品書店，傳聞今年4月底誠品將撤離台東。面對媒體詢問，誠...

鬧血荒！民眾怕染疫不敢出門 台北血庫只能再撐3.5天

國內新冠肺炎疫情持續超過三個月，自疫情開始後，國內血庫存量時不時在低點徘徊，近期民眾更加畏懼疫情不敢出門，台北地區又傳出...

蘇花改、南迴改永久提速 預計端午節上路

公路總局於清明連假時試辦蘇花改部分路段及南迴改的最高速限，從60公里提高到70公里，觀察後認為成效顯著，預計6月底的端午...

25年「蓮池閣」也熄燈！業者嘆：整個中午只有一個客人

新冠肺炎疫情下，台灣各地許多老字號餐廳因撐不住而畫下句點，有25年歷史、台灣知名的素食自助餐廳「蓮池閣」，昨晚也在臉書公...

無接觸送餐 勞動部訂外送員防疫重點事項10點注意

新冠肺炎疫情期間，不少民眾避免出門用餐，或居家檢疫、隔離者三餐需求等，美食外送平台業績大增，勞動部職安署訂立「食品外送平...

影／慘！雙層觀光巴士業績掉95% 找異業合作推促銷

新冠肺炎疫情仍肆虐全球，更對觀光產業造成重大影響，台北市雙層露天觀光巴士乘客過往近85%都是國外觀光客，但由於國內禁止外...

睡醒肩膀超痠痛？「不動零位訓練」圖解床上運動好放鬆

為什麼每天一早醒來，得到的不是神清氣爽，而是疲勞又痠痛？

影／網紅嫌母乳「狗味」惹眾怒 雖道歉無誠意被轟下架

YouTuber小玉網購母乳後製作喝母乳影片，因內容充滿「玩弄母乳」的歧視與錯誤知識，不僅邊喝邊作嘔還說喝起來「有狗味」...

觀察站／偏鄉交通最後一哩路 村里長扮關鍵角色

為補足偏鄉「最後一哩路」，交通部公路總局五年前開始推動「需求反應式運具（DRTS）」，也就是現在俗稱的幸福小黃、巴士。從最初11鄉鎮，如今成長到48鄉鎮，由中央出錢補助購車營運。但為讓鄉鎮公所確實調查需求，在地需負擔部分自籌款，除擔憂財源，如何找到關鍵角色確認在地需求，成為推動最大困難。

願景回響／全國首創「監理公事包」 幸福小黃助偏鄉送件

沿著台29線，九人座「幸福小黃」從那瑪夏區公所，載著四名乘客正要下山，區公所書記曾連有將一只公事包上鎖、交給司機朱彥彬。那裡頭裝著當地人代辦報廢車牌、換行照文件與規費，朱彥彬要載到旗山監理所交件。這是國內首創「監理公事包」服務，讓文件搭順風車，也讓缺公共運輸的偏遠地區居民，免除舟車勞頓。

冷氣團報到 下周一清晨北部下探10度

周日大陸冷氣團報到，下周一及周二清晨是最冷時間點，北部低溫下探10度。有氣象專家預測，可望打破台北氣象站近25年來4月低溫紀錄。對此，中央氣象局說，有機會但不大。

阿朗壹古道登道名額全落在屏東 台東部落喊不公平

連結台東與屏東的「阿朗壹古道」，因屏東縣府畫設為「旭海觀音鼻自然保留區」，登古道需總量管制，名額配置卻都為屏東各社團協會，讓古道北端出入口的台東達仁鄉南田部落欲爭取權益，希望能分配到名額。台東縣政府表示，願意協助部落。

熱門新聞

天氣驟變三階段！周末轉冷又大雨 下周一冷氣團來襲

口罩不能寄國外子女？蘇煥智：某獨派教授為此抓狂

罕見寒冷的4月！ 彭啟明：下周一二恐出現跌破10度低溫

25年「蓮池閣」也熄燈！業者嘆：整個中午只有一個客人

「小玉亂象」戲謔母乳惹眾怒 母乳協會怒喊下架

日本妹買不到口罩淚崩獲台人蜂擁贊助 投書日媒致謝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。