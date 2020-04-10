鬧血荒！民眾怕染疫不敢出門 台北血庫只能再撐3.5天

國內新冠肺炎疫情持續超過三個月，自疫情開始後，國內血庫存量時不時在低點徘徊，近期民眾更加畏懼疫情不敢出門，台北地區又傳出缺血警示。據血液基金會統計，台北血庫血液量只能再撐3.5天，強調各地捐血中心落實防疫安全無虞，呼籲熱血民眾挽袖捐血，充足血庫。

血液安全庫存量為7至10天，4至7日是偏低，4日以下為急缺，據血液基金會統計，全台都有缺血形況，尤其台北庫存量更是僅剩3.5天，第二缺的是新竹剩下5.1天，其他分別剩下是台南6.2天、高雄6.3天及台中6.6天，其中全台O型血最缺，僅夠用4.9天，急需全台一萬三千包填空。

缺血情形最嚴重的台北血庫有三種血型為急缺，O型血剩3.0天、A型3.6天、B型3.9天，另外AB型也只有5.3天。台灣血液基金會公關處長黎蕾表示，疫情是缺血最大主因，民眾害怕新冠肺炎，到捐血中心的人驟減，尤其這周捐血量甚至比疫情前少兩成。

黎蕾表示，其實在疫情發生後，各地血液中心「直直落」，與疫情前相比約將一成捐血量，本周血液又更少，「之前是因為限制入境捐血，約擋下1000人至2000人，想捐不能捐；現在是民眾不想出門，根本沒人捐」，疫情後台北庫存本就不高，所以才會明顯不足。

但黎蕾強調，「捐血中心環境相對於其他單位是更安全的」，有出國者或發燒者都不可進入，各捐血點均落實捐血人測量體溫及手部消毒、健康問診，並加強捐血場所通風、消毒頻率等措施，確保捐血人在安全的環境中完成捐血，請捐血人安心。