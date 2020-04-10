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星宇5月31日前航班可免費退 改票申請期限到4月24日

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
星宇航空今（10日）公布最新改、退票作業辦法，5月31日前航班可免費退改票。圖／星宇航空提供
星宇航空今（10日）公布最新改、退票作業辦法，5月31日前航班可免費退改票。圖／星宇航空提供

新冠肺炎衝擊各國際航線，星宇航空今天公布最新改、退票作業辦法，5月31日前航班可免費退改票。

星宇說，持有星宇航空機票之旅客（優待折扣票及團體機票除外），其開票日於4月10日（含）前開立，且於5月1日至5月31期間搭乘星宇航空航班，申請期限為即日起至4月24日，並請於原機票搭乘日前完成改票/退票申請以避免被收取未登機手續費。

針對改票，星宇說，符合上述條件機票可免收改票手續費一次。更改之機票限制欄位註明“INVOL REISU DUE TO FLT IRR”。於機票效期內，可更改航班/搭乘，但需相同之訂位艙等，若有因更改航班/搭乘日產生相關票價差異及稅金差異，仍應由旅客自付。

星宇說，原購買附加服務項目，如預選座位、STARLUX Wi-Fi、預購額外行李，需視新訂位之航班狀態。透過旅行社購買之機票，請洽原開票旅行社協助辦理改票。

退票部分，星宇說符合上述條件之機票，申請退票時可免除退票手續費，透過星宇航空網站所購買之機票請洽星宇航空客服中心。原購買的附加服務之費用，如預選座位、STARLUX Wi-Fi、預購額外行李，將全額退費。透過旅行社購買之機票，請洽原開票旅行社協助辦理退票。

機票 旅行社 星宇航空 新冠肺炎

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