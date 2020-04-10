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無接觸送餐 勞動部訂外送員防疫重點事項10點注意

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

新冠肺炎疫情期間，不少民眾避免出門用餐，或居家檢疫、隔離者三餐需求等，美食外送平台業績大增，勞動部職安署訂立「食品外送平台之外送員(取送餐)防疫重點事項 」呼籲優先採用無接觸送餐、外送員配戴具擋風面罩的安全帽、消費者採線上支付等。

勞動部職安署衛生健康組組長張國明表示，職安署在7日邀請美食外送平台業者開會研商，共同討論出10點防疫重點事項，職安署也有自製宣導影片，中央流行疫情指揮中心也正在規劃錄製外送平台取送餐的專業宣導影片。

防疫重點事項包括外送員應每天做好勤洗手、量體溫等個人健康自主管理；執行外送工作應隨身攜帶清潔及消毒用品；取送餐時應配戴口罩；建議配戴具擋風面罩安全帽，取送餐時也儘量不要取下； 加強保溫袋及車輛工具等接觸物品清潔、消毒等。

重點事項也建議優先採用「無接觸取送餐」服務，儘量不與消費者接觸（如至少保持1公尺以上距離，並將餐點置於適當地點由消費者自行取餐）； 鼓勵消費者採線上付款機制或措施，避免現金交易； 如有現金交易的手部接觸，儘量在交易後以酒精紙 巾或噴劑消毒手部，再進行下一筆交易。

此外，建議外送員送餐地點若為醫療院所等高風險地點，外送員可主動與消費者約定在適當場所取餐；外送員如有發燒、呼吸道感染或其它不適症狀，應立即就醫，並回報業者。

外送員 勞動部 疫情

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