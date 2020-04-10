快訊

廣州黑人染疫爆發? 中國「黑人移工」的疫情謠言與歧視

台師大接獲首例確診當晚 3室友還住校內

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／慘！雙層觀光巴士業績掉95% 找異業合作推促銷

聯合報 / 記者顏凱勗潘姣琪／台北即時報導
台北市雙層露天觀光巴士乘客過往近85%都是國外觀光客，但由於國內禁止外國旅客入境及在台灣轉機，雙層巴士業績急凍掉了95%。圖／聯合報系資料照
台北市雙層露天觀光巴士乘客過往近85%都是國外觀光客，但由於國內禁止外國旅客入境及在台灣轉機，雙層巴士業績急凍掉了95%。圖／聯合報系資料照

新冠肺炎疫情仍肆虐全球，更對觀光產業造成重大影響，台北市雙層露天觀光巴士乘客過往近85%都是國外觀光客，但由於國內禁止外國旅客入境及在台灣轉機，雙層巴士業績急凍，掉了95%。為了自救，台北市雙層觀光巴士執行長徐浩源聯合西門、寧夏、永康等各大商圈、洛碁飯店、老虎牙子有氧飲料、可夫萊精品堅果等企業推出觀光促銷方案，並祭出壽星免費搭乘，優惠票券販售至6月15日，但為了讓民眾方便規畫，6月底前都可以使用。

這次活動也搶攻中、南部消費者，彰化以北地區，9人座專車專責載客悠遊台北兩天一夜8人只要14,000元新台幣，價錢已包含住宿更會提供餐點。雙層巴士王姓司機表示，受疫情影響，近來搭乘的旅客幾乎等於「零」，業績慘澹，以前有10幾位駕駛輪班，現在砍到只剩3位。

徐浩源強調觀光巴士不是密閉空間，通風足夠，車輛也會定時消毒；車上有47個座位，但原則上坐滿30名乘客就會另外加派車輛，避免過度群聚，即使只有一個客人，也會照常行駛。

雙層巴士 疫情 北市 新冠肺炎

延伸閱讀

影／宜蘭業者哀嘆：計程車生意剩2成半排班6小時賺280

北市露天雙層觀光巴士擴大行銷方案記者會

影／5人成行 宜蘭市幾米公車可免費包車！

三重客運暨新竹客運9003台北-新竹路線 清明連假有優惠

相關新聞

蘇花改、南迴改永久提速 預計端午節上路

公路總局於清明連假時試辦蘇花改部分路段及南迴改的最高速限，從60公里提高到70公里，觀察後認為成效顯著，預計6月底的端午...

25年「蓮池閣」也熄燈！業者嘆：整個中午只有一個客人

新冠肺炎疫情下，台灣各地許多老字號餐廳因撐不住而畫下句點，有25年歷史、台灣知名的素食自助餐廳「蓮池閣」，昨晚也在臉書公...

無接觸送餐 勞動部訂外送員防疫重點事項10點注意

新冠肺炎疫情期間，不少民眾避免出門用餐，或居家檢疫、隔離者三餐需求等，美食外送平台業績大增，勞動部職安署訂立「食品外送平...

影／慘！雙層觀光巴士業績掉95% 找異業合作推促銷

新冠肺炎疫情仍肆虐全球，更對觀光產業造成重大影響，台北市雙層露天觀光巴士乘客過往近85%都是國外觀光客，但由於國內禁止外...

睡醒肩膀超痠痛？「不動零位訓練」圖解床上運動好放鬆

為什麼每天一早醒來，得到的不是神清氣爽，而是疲勞又痠痛？

影／網紅嫌母乳「狗味」惹眾怒 雖道歉無誠意被轟下架

YouTuber小玉網購母乳後製作喝母乳影片，因內容充滿「玩弄母乳」的歧視與錯誤知識，不僅邊喝邊作嘔還說喝起來「有狗味」...

觀察站／偏鄉交通最後一哩路 村里長扮關鍵角色

為補足偏鄉「最後一哩路」，交通部公路總局五年前開始推動「需求反應式運具（DRTS）」，也就是現在俗稱的幸福小黃、巴士。從最初11鄉鎮，如今成長到48鄉鎮，由中央出錢補助購車營運。但為讓鄉鎮公所確實調查需求，在地需負擔部分自籌款，除擔憂財源，如何找到關鍵角色確認在地需求，成為推動最大困難。

願景回響／全國首創「監理公事包」 幸福小黃助偏鄉送件

沿著台29線，九人座「幸福小黃」從那瑪夏區公所，載著四名乘客正要下山，區公所書記曾連有將一只公事包上鎖、交給司機朱彥彬。那裡頭裝著當地人代辦報廢車牌、換行照文件與規費，朱彥彬要載到旗山監理所交件。這是國內首創「監理公事包」服務，讓文件搭順風車，也讓缺公共運輸的偏遠地區居民，免除舟車勞頓。

冷氣團報到 下周一清晨北部下探10度

周日大陸冷氣團報到，下周一及周二清晨是最冷時間點，北部低溫下探10度。有氣象專家預測，可望打破台北氣象站近25年來4月低溫紀錄。對此，中央氣象局說，有機會但不大。

阿朗壹古道登道名額全落在屏東 台東部落喊不公平

連結台東與屏東的「阿朗壹古道」，因屏東縣府畫設為「旭海觀音鼻自然保留區」，登古道需總量管制，名額配置卻都為屏東各社團協會，讓古道北端出入口的台東達仁鄉南田部落欲爭取權益，希望能分配到名額。台東縣政府表示，願意協助部落。

農退制度照顧農民 農委會：未來將銜接國家年改

農委會表示，國家的年金改革正在進行，若未來政策規畫能夠更加照顧農民，現在推出的農民的退休制度，會再與年改銜接。

農民退休制度下周送立院 學者籲：別倉促審議

行政院通過農民退休儲金條例草案，擬下周進立法院審議，設定農民退休制度有老農津貼加上農民退休儲金兩筆金額，若保農保30年、年滿65歲，最多可領2.6萬，學界反應不一。有學者認為，老農津貼與農民退休儲金應該脫鉤，硬加在一起，造成更多社會差異與不公平，不是一個經過充分討論、完備的政策，不應倉促審議。

熱門新聞

天氣驟變三階段！周末轉冷又大雨 下周一冷氣團來襲

現代爸爸大多想生女兒 網曝兩大關鍵：生男孩吃虧

口罩不能寄國外子女？蘇煥智：某獨派教授為此抓狂

罕見寒冷的4月！ 彭啟明：下周一二恐出現跌破10度低溫

「小玉亂象」戲謔母乳惹眾怒 母乳協會怒喊下架

25年「蓮池閣」也熄燈！業者嘆：整個中午只有一個客人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。