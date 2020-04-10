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影／慘！雙層觀光巴士業績掉95% 找異業合作推促銷
新冠肺炎疫情仍肆虐全球，更對觀光產業造成重大影響，台北市雙層露天觀光巴士乘客過往近85%都是國外觀光客，但由於國內禁止外國旅客入境及在台灣轉機，雙層巴士業績急凍，掉了95%。為了自救，台北市雙層觀光巴士執行長徐浩源聯合西門、寧夏、永康等各大商圈、洛碁飯店、老虎牙子有氧飲料、可夫萊精品堅果等企業推出觀光促銷方案，並祭出壽星免費搭乘，優惠票券販售至6月15日，但為了讓民眾方便規畫，6月底前都可以使用。
這次活動也搶攻中、南部消費者，彰化以北地區，9人座專車專責載客悠遊台北兩天一夜8人只要14,000元新台幣，價錢已包含住宿更會提供餐點。雙層巴士王姓司機表示，受疫情影響，近來搭乘的旅客幾乎等於「零」，業績慘澹，以前有10幾位駕駛輪班，現在砍到只剩3位。
徐浩源強調觀光巴士不是密閉空間，通風足夠，車輛也會定時消毒；車上有47個座位，但原則上坐滿30名乘客就會另外加派車輛，避免過度群聚，即使只有一個客人，也會照常行駛。
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