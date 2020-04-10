蘇花改、南迴改永久提速 預計端午節上路

公路總局於清明連假時試辦蘇花改部分路段及南迴改的最高速限，從60公里提高到70公里，觀察後認為成效顯著，預計6月底的端午連假正式實施。至於蘇花改提速路段是否延伸至全線，公總說還在檢討。

考量通行車種、隧道設施、防災應變能力後，公總在上周的四天連假期間，將蘇花改南澳到和平路段，包括武塔、觀音、谷風隧道的速限提高到70公里。公總指出，受隧道效應影響，前段提速效果有限，但到隧道中後段有顯提升。

以連假前兩天數據來看，南下交通量大，與春節、二二八連假的相比，觀音、谷風兩個長隧道的車速在60公里以上車輛占比，從提速前的16%，增加到28%；連假第三天為北上車多，時速60公里以上的車輛占比從之前的26%，大幅增加至六成。且連假期間僅發生一件擦撞的小事故。

為何民眾仍抱怨連假期間東部路段大塞車，公總表示，主要瓶頸在國五下交流道回堵、有號誌的蘇澳市區以及要進蘇花改時，新、舊路交接處。公總規畫端午節開始在試辦的路段永久性提速，後半段的中仁與仁水隧道因為有道路限制，工程單位會利用剩下的兩個多月時間，研究能不能改善路型、也要加強隧道內的照明，朝全線都能提速而努力。

另一方面，過去因車輛進入隧道後駕駛人會降低車速，單線又不得超車，龜速車造成後方車龍，蘇花改本次試辦最低速限50公里，慢速車車輛占比降到8%以下，效果也不錯。

公總表示，南迴改的提速效果更佳，過去的假期平均車速50公里，提高速限後，能開到時速近70公里的車輛占38%。端午節正式上路前，會加強南下隧道出口的安全設施。