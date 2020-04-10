與神木的距離！ 阿里山森林遊樂區人數上限為4355人
新冠肺炎疫情升溫，農委會主管的18個森林遊樂區即日起也採取總量管制，以人數最多、最熱門的阿里山森林遊樂區為例，現在總量管制人數上限為4355人。
林務局表示，當阿里山森林遊樂區入園人數達4000人時，除透過公路局CMS資訊可變標誌、LBS簡訊、警廣等系統通知並請警方協助於台18線66K湖底處勸導遊客轉往其他景點，如：奮起湖、山美、達邦等。並增派保全員於遊樂區外三角圓環（88K）疏導管控車輛，並設置相關禁止入園牌誌，此外，室內展館每次入館入數以20人為限。
至於知名的阿里山林業鐵路，每班次列車降為250人，檜木列車降為160人，林鐵支線(祝山線、沼平線及神木線)承載管制人數，每班次列車原350人降為250人，檜木列車由200人降為160人，並機動加開班次疏運旅客；旅客搭乘全程配戴口罩，且必須量體溫，超過38度不得搭乘。
除阿里山外，太平山、東眼山、關務人數上限為1800人，墾丁森林遊樂區上限為1518人，並隨時於臉書及遊客中心公告遊客人數上限，已達入園人數時，管制遊客入園，並請遊客轉往其他景點旅遊；室內場館以80人為上限。
農委會林務局育樂組服務科科長林香㿨表示，有些森林遊樂區的餐廳可容納100人，現在把間距拉大，降為50人，保持社交距離。
林務局表示，烏來台車每列車降為8人，蹦蹦車每列車降為60人以下，搭乘蹦蹦車需戴口罩，入園也必須量額溫。
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