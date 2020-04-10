網紅稱母乳有狗味惹議 洪孟楷：母乳不是衝點閱玩具

網紅小玉日前在個人Youtube頻道上以母乳調製珍珠奶茶，以戲謔口吻形容母乳引發爭議。國民黨立委洪孟楷中午在臉書批評，母乳不是衝點閱玩具，衛福部更不應暫緩母乳哺育推廣計畫，應利用這機會教育大眾正確觀念。

洪孟楷表示，他是1歲3個月孩子的爸，小朋友健康茁壯是因妻子親餵母乳，即便會讓身材走樣，或有諸多不舒服，但都擋不住母愛的偉大，社會各界應拒絕這輕浮又帶侮辱母乳的影片，母乳絕不是任何人充點閱率玩具。

洪孟楷說，母親哺育母乳非常珍貴，也讓很多媽媽倍受追奶、兼顧工作與外界質疑辛苦，甚至還有「草莓奶」辛酸，政府不應放任偏失言論在社會漫延，衛福部更應把握機會來導正錯誤觀念，方能打造成功的育兒社會責任環境。