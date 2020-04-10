台大醫再祭防疫新招！ 網路預約慢箋領藥 減少候藥時間

國內新冠肺炎疫情持續延燒，最怕萬一有社區感染源，民眾頻繁、長時間進出醫院，恐引發院內感染，對此，台大醫院再次祭出防疫新招，疫情期間若有來院領藥需求，為減少病友在本院停留時間，可多加利用連續處方箋第2、3次領藥網路預約服務，減少等候領藥時間。

台大醫院表示，為兼顧民眾用藥需求，並減少病友候藥時間，台大醫院自2018年7月起提供總院西址門診藥局慢性病連續處方箋第二、三次領藥網路預約服務，疫情期間，歡迎多加利用，減少因候藥於院區停留時間。

台大醫院說，慢性病連續處方箋第二、三次用藥可選擇於健保特約藥局領藥，若有回醫院領取需求，請多加利用本院官網「門診相關」選項下的「連續處方箋預約領藥」功能。

於處方箋上建議領藥期間，選擇預計回院領藥的前一日上網預約，隔日上午10點至晚上7點到院完成健保卡讀卡後，即可立即領藥，無需等候藥品調劑，方便又快速．詳情請見預約頁面連結（ https://reg.ntuh.gov.tw/WebAdministration/ResChronicPrescriptionDefault.aspx ）。