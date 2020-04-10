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消基會：連鎖超商、咖啡店 僅2成店員調製咖啡前洗手

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
消基會日前進行「連鎖超商及連鎖咖啡店防疫措施調查」，發現僅不到2成的連鎖超商及連鎖咖啡店店員會在製作咖啡前洗手、消毒手部。本報資料照片
消基會日前進行「連鎖超商及連鎖咖啡店防疫措施調查」，發現僅不到2成的連鎖超商及連鎖咖啡店店員會在製作咖啡前洗手、消毒手部。本報資料照片

新冠肺炎疫情延燒，公眾場所防疫措施尤為重要，消基會日前進行「連鎖超商及連鎖咖啡店防疫措施調查」，發現僅不到2成的連鎖超商及連鎖咖啡店店員會在製作咖啡前洗手、消毒手部，3成8在店內備置酒精供民眾使用，店員配戴口罩比例則最高，有7成6。

消基會在3月6至26日針對北市、新北市、桃園市、台中市、嘉義縣、南投縣、台南市、高雄市、花蓮縣等9縣市、192家連鎖超商及連鎖咖啡店進行防疫措施調查，檢視人員衛生管理上，店員製作咖啡前是否洗手或消毒手部、以及配戴口罩，其次，店家是否提供酒精或消毒用品供顧客使用。

消基會指出，根據調查結果，連鎖超商及咖啡店防疫措施的整體表現，以店員製作咖啡前有洗手或消毒手部的比例最低，僅佔19.3％、店內備有酒精供民眾使用的比例為38％、店員配戴口罩比例則達76.6％。

其中，調查顯示，當店內僅1名店員身兼收銀與製作咖啡，只有16.7％會在製作咖啡前清洗或消毒雙手; 當店內有兩名(含)以上店員時，收銀與製作咖啡人員會相互支援，店員作業前先洗手也只提升至19.5%，但如果兩名(含)以上店員有明確分工，就會有22.7％店員在製作咖啡前清洗或消毒雙手，未洗手或消毒雙手則降至59.1％。

消基會說，從結果可發現，如果店員人力在收銀與製作咖啡分工有重疊時，人員施作飲料前的雙手洗淨或消毒未執行率超過7成6以上，可改善的空間很大。

消基會提醒，當店內只有1名員工，須身兼收銀與製作咖啡工作，又或店內有2名以上員工，收銀與製作咖啡雖有分工，但仍相互支援，員工還是會接觸紙鈔和銅板，特別是超商員工尚有補貨、整理貨架商品、清潔賣場等任務，都會增加手部汙染風險，鈔票更可能是病毒的傳播媒介之一，因此調製飲料前的洗手或消毒工作是否確實，值得關注。

消基會呼籲，中央流行疫情指揮中心應同步提升餐飲業防疫措施等級，強制要求食品從業人員自主健康管理、配戴口罩並依規定作業前清潔雙手，落實飲食環境清潔，並加強政策宣導、輔以稽查；餐飲業者也應確實執行防疫工作，加強店內環境與桌椅消毒、落實人員每日自主健康管理及體溫量測措施、人員全面施戴口罩與固定清潔雙手、備酒精供顧客使用。

至於針對連鎖超商、連鎖咖啡店人員衛生管理不足，消基會建議各縣市衛生局加強輔導、管控，業者就店員人力較少的班別，也應盡快檢視、自主改善。

咖啡 消基會 超商

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