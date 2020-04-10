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龍山寺呼籲素食3天為消弭疫情祈福 徐國勇響應

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
行政院長徐國勇(右4)今天接見龍山寺董事長黃書瑋(左4)，呼籲大家響應素食活動，黃書瑋特地寫了「厚德載福」送給徐國勇。圖/內政部提供
行政院長徐國勇(右4)今天接見龍山寺董事長黃書瑋(左4)，呼籲大家響應素食活動，黃書瑋特地寫了「厚德載福」送給徐國勇。圖/內政部提供

龍山寺董事長黃書瑋今天表示，現在是防疫的非常時期，宗教可以有效安撫人心，希望廣邀各寺廟、宮廟及民眾，在媽祖聖誕前，素食、齋戒3天，共同為台灣、世界消弭疫情祈福、祈禱；內政部長徐國勇說，內政部響應素食活動，素食有很多好處，可以救地球，還有慈悲意義，讓台灣更團結，制止疫情。

徐國勇今天接見黃書瑋時表示，宗教對社會的安定與繁榮，有著不可磨滅的貢獻，他感謝宗教團體配合政府的各項防疫政策，降低群聚感染風險，為守護台灣民眾安全共盡心力。

為了響應素食活動，不少素食餐廳和道場參與，捐贈素食餐盒給第一線防疫醫護人員，12間素食業者捐贈將近2千個餐盒給台大醫院、基隆長庚醫院等14間醫療院所。

徐國勇說，國外很多國家都傳出因宗教集會，導致群聚感染，衝擊醫療體系，台灣因為政府超前部署，以及各大宗教團體的配合，將大型宗教活動延期、取消或改以線上直播辦理，努力防堵減少防疫破口，守住宗教群聚感染防線，也讓台灣防疫經驗備受世界肯定。

徐國勇說，龍山寺就在他家旁邊，他到現在初一十五都到龍山寺拜拜，前天才去過，龍山寺是他從小到現在精神寄託最大的地方，黃書瑋在防疫期間聯絡很多宗教界一起防疫，不只出錢出力，更認為淨化人心才是真正讓疫情大家團結的信心來源，因此發動大家一起素食。

徐國勇說，站在內政部立場響應素食活動，素食有很多好處，不但環保救地球，也有慈悲的意義，讓台灣不分立場團結，讓疫情制止還能幫助國際，黃書瑋說要捐很多便當，徐國勇認為要給第一線更需要的人員，他會再跟衛福部討論，他也會響應，笑說民進黨立委劉建國也說他現在當立院委員會召集委員，也是吃素食便當，徐國勇呼籲大家一起來響應。

徐國勇 疫情

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