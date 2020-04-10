慢性病處方箋領藥免久候 台大醫院開放線上預約

新冠肺炎延燒，各大醫院紛紛祭出不同看病、領藥限制。台大醫院今天宣布，領有慢性病連續處方箋的患者可至住家附近健保藥局領藥，也可線上預約到院領藥，減少等待時間。

台大醫院今天發布新聞稿指出，為兼顧民眾用藥需求，並減少病友候藥時間，該院提供總院西址門診藥局慢性病連續處方箋第2、3次領藥網路預約服務，疫情期間可多加利用，以減少因候藥於院區停留時間。

台大醫院表示，患者若要領取第2、3次慢性病連續處方箋用藥，除了可選擇就近在健保特約藥局領藥，若有回院領藥需求，也可在預計回院領藥的前一天上台大醫院官網（https://tinyurl.com/t4687jl）預約。

台大醫院表示，民眾可以在台大醫院官網，找到「門診相關」選項下的「連續處方箋預約領藥」功能，只要在領藥前一天上網預約，隔天上午10時至晚上7時到院完成健保卡讀卡後，即可立即領藥，無需等候藥品調劑，方便又快速。