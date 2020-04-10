網紅拍影片喝母乳惹議 王婉諭：應避免傳遞錯誤資訊

網紅小玉日前在個人Youtube頻道上以母乳調製珍珠奶茶，並在影片中以戲謔口吻形容母乳，引發爭議。時代力量立委王婉諭今天和推廣母乳相關團體一起舉行記者會表示，網紅在拍攝影片應避免傳遞錯誤資訊和歧視，同時也呼籲，目前針對網購母乳的亂象，除了地方政府應該更積極的進行開罰，衛福部則應該有較明確的說明，讓相關規範可以更完善。

王婉諭表示，哺乳母乳的過程其實是相當辛苦的，因此很多母乳媽媽看到該影片都覺得相當難受，自己身為母乳媽媽尤其感同身受；希望拍片者能將影片撤除，若對母乳的知識不清楚，相關團體也樂於提供正確資訊來導正視聽。

台灣母乳協會秘書長高宜伶表示，正因為社會上普遍對母乳的了解不夠，甚至視為禁忌，才造成類似影片以不正確的態度與資訊來形容母乳充滿話題，應加強推廣相關知識。

聯合醫院母乳庫負責人方麗容說明，母乳並非無菌，甚至有些疾病會透過母乳傳遞；因此才會成立母乳庫，在運作流程中有確保安全的嚴謹過程，如此也凸顯了網路販售母乳風險大，絕對不適合給孩童攝取。

王婉諭表示，打開各大網購平台，就可看得到許多公開販售的母乳，且在現行法規中，並無明確規範母乳是否可作為商品被販售，造成在過去有類似案例發生時，地方政府只能按照「消保法」介入調查，要求平台及賣家下架這種來源不明的母乳。

王婉諭批評，消保法所規範的應該是明確合法被販售的商品，但母乳卻從來都不是合法的商品，呼籲衛福部應該做出明確宣示、訂定相關規範，不應再推諉卸責，將誤飲來源不明母乳的風險交由民眾自行承擔。