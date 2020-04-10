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台紐貿易不中斷！紐航客機加入貨運市場 送蜂蜜來台灣

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
紐西蘭航空客機加入貨運市場。圖／紐西蘭航空提供
紐西蘭航空客機加入貨運市場。圖／紐西蘭航空提供

因應新冠肺炎疫情於全球蔓延情勢，各國為防堵疫情紛紛祭出邊境管制條例，然而全球貿易與物資交流卻不能中斷。紐西蘭航空說，3月底啟動客機轉貨機的營運規畫，由紐航執飛的787-9夢想客機，帶著紐西蘭蜂蜜與奶油等民生物品在9日下午3時5分降落桃園機場，該機也於今天清晨乘載著台灣的出口貨品順利飛往奧克蘭。

紐航說，現階段非常榮幸能以貨運的方式串連紐西蘭與全世界，並在疫情艱困的此刻成為台灣與紐西蘭間的貿易橋梁，未來也將持續回應市場需求，並擔任貿易交流的關鍵樞紐的角色。

針對客機加入貨運市場的計畫，紐航提出創新的服務模式，首先紐西蘭航空倫敦外的全球航點皆提供貨運包機服務，以波音787-9夢想客機為例，每架客機可搭載11個空運棧板，容納超過5萬公斤的貨物。

紐航說，同時提出多方共同租賃的概念，確保中小型的進出口貿易商在面對疫情挑戰的時刻也能順利完成跨國物流運送。在多方共同租賃模式下，中小型的進出口貿易商可以選擇購買單一個空運棧板或透過貨運代理商與多方共同使用單一棧板空間。

紐西蘭 疫情 夢想

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