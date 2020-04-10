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「小玉亂象」戲謔母乳惹眾怒 母乳協會怒喊下架

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
小玉喝母乳形容像是有吉娃娃的味道。 圖／擷自Youtube
小玉喝母乳形容像是有吉娃娃的味道。 圖／擷自Youtube

為博取高點閱率，不少網紅即使踩紅線也願意一搏，但屢次鬧上新聞的YouTuber小玉，這次再次上演「小玉亂象」，試喝母乳戲謔其口味，邊吐邊喝，令許多媽媽們感到不適，母乳協會也對外發表聲明，「這是一支令人不舒服、戲謔、又未能傳達正確母乳知識的影片」，許多媽媽都覺得受到傷害，盼影片能立即下架，民眾不要點閱、也不要分享。

台灣母乳協理事長黃秀瑛表示，尊重他人應該是網紅們在社群傳遞資訊或行銷自己時自我約束的底線，將媽媽們辛苦擠出的母乳，作為譁眾取寵的題材，且錯誤的資訊也可能讓影響未當媽媽的女性對母乳哺餵感到害怕。

台灣母乳協會祕書長高宜伶表示，該網紅購買了1000毫升母乳，1000毫升母乳比一般媽媽一天泌乳量多，也比多數寶寶一天所喝的量還多，該網紅糟蹋珍貴的嬰兒食物，讓人難受，必須反省生命教育的不足。

高宜伶表示，依照我國規定「母乳不得販售」，該名網紅卻能在網路平台隨意購買，顯示我國政策根本沒有落實，她表示，母乳屬於一種體液，並與血液類似，家長若是在網路上購買來路不明的母乳，餵寶寶喝恐讓孩子陷入未知風險中。

高宜伶說，媽媽有哺乳的問題，建議透過哺乳諮詢管道尋求支持及獲得正確的知識，而不是上網購買母乳；若有母乳媽媽為乳汁分泌過多所苦，可逐漸減少擠乳頻率及擠乳量，或聯繫台灣各地的母乳庫，將多餘的母乳捐給更需要的早產兒及病嬰使用。

該名網紅則完全沒有相關的知識，也未提醒國人，反而針對母乳的味道、顏色做一批判，高宜伶表示，母奶的味道與顏色，會隨著母體的飲食有所變化，不該如此調侃或是戲謔的方式製作影片。

母乳 網紅

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