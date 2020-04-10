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下周一二冷氣團 賈新興：可望打破近25年來4月低溫紀錄

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
有專家預測，這波冷空氣恐打破近25年4月低溫紀錄。本報資料照片
有專家預測，這波冷空氣恐打破近25年4月低溫紀錄。本報資料照片

要變冷了。周日大陸冷氣團報到，下周一及周二清晨是最冷時間點，北部低溫下探10度。就有氣象專家預測，有望打破台北氣象站近25年來4月低溫紀錄。對此，中央氣象局說，有機會，但機會不大。

天氣風險管理公司總監賈新興說，周一深夜到周二清晨，是這波大陸冷氣團最冷的時間點，根據最新預測資料顯示，除了北部空曠地區和谷地，有機會下探7到9度，台北地區也有望打破1996年以來的4月低溫。

賈新興說，以台北氣象站來看，1996年4月2日創下10度低溫，下周冷氣團離「第一關會非常接近」，若台北地區低於10地以下，即創下近25年4月新低溫。至於是否會進一步打破1974年4月1日和4月2日的9.8度和9.6度低溫，不排除有機會，但要看阻塞高壓後續發展。

對此，氣象預報員陳伊秀說，周六中午過後，有道鋒面逐漸接近跟通過，水氣多，降雨明顯，一直到周日清晨，全台有可能下雨，其中以中部以北、東北部較為持續，留意短暫陣雨或雷雨，甚至不排除有局部較大雨勢。

陳伊秀說，周日清晨緊接著大陸冷氣團報到，冷空氣由北往南衝，清晨東北風下來，殘留水氣在各地山區，會帶來迎風面降雨，到了中午過後又轉乾。北台灣溫度感受上，會從周六濕涼，轉為周日一早濕冷，下午又變乾冷，白天高溫落在15到16度，傍晚掉到12到13度，氣溫像在溜滑梯。中南部跟花東周日則仍有陽光露臉機會，高溫20到26度。

陳伊秀說，最冷時間點在周一清晨，新竹、苗栗以北下探10到11度，下周二清晨受到輻射冷卻效應影響，擴大到嘉義、雲林以北低溫下探10到11度。周一北部高溫20度上下，中部、宜蘭、花蓮、台東落在22到23度，南台灣則是24到26度。

不過陳伊秀說，要打破25年來低溫紀錄，有機會但是不大，因為這波冷空氣本身尚未接近寒流等級，在輻射冷卻影響加強下，才會出現10度低溫，並非冷空氣本身所致。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說，這波冷空氣特徵很乾，加上冷空氣本身有強度，在輻射冷卻效應下，會使低溫降的很低。周一清晨在北海岸、桃園、淡水一帶會出現11度左右低溫，周二清晨還會下探到10度。

吳德榮說，北部創下低溫紀錄機會不高，因為這波冷空氣特性不是真的冷，而是輻射冷卻造成的冷，真正冷的時間點民眾都在睡覺，夜晚到清晨要留意保暖，白天高溫則都可以回升到20度。

低溫 冷氣團 高溫 天氣動態

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