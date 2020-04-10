快訊

長榮華航最新退改票辦法出爐 5月31日前航班皆適用

瘟疫「民王」？東京緊急狀態中的小池百合子

聽新聞
test
0:00 / 0:00

劣質油品事件後遭禁 我國趁疫情將4家食品輸出星國

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
北海油脂5年前被控拿飼料油摻豬油販售牟利，案發時衛生局人員清點封存油品。圖／聯合報系資料照片
北海油脂5年前被控拿飼料油摻豬油販售牟利，案發時衛生局人員清點封存油品。圖／聯合報系資料照片

2014年台灣食品產業史上最慘的一頁「劣質油品事件」，引發全球關注，不少國家當時對我國採取禁止出口動物性油脂類等相關產品，至今甚至尚未解禁，我國與新加坡也自劣質油品事件後，積極與對方洽談，也恰好恰逢疫情，4家出口加工肉品業者、15家畜禽肉及蛋製品業者，准許輸出。

食藥署食品組組長蔡淑貞表示，新加坡准許我國加工肉品、罐頭食品等輸出，並免除原訂3月的實地查廠，相信我國政府查驗的能力，信任我國提供的資料核准輸出；此舉有二種含義，一為新加坡相信我國近年在食安政策的成效，二為因應疫情，新加坡急需罐頭類、加工肉品的食品。

新加坡這次核准的業者總計有四家，新申請的業者為二家，分別為嘉一香食品股份有限公司、維力食品工業股份有限公司；重新輸入的業者也為二家，分別為奇美食品股份有限公司及統一企業股份有限公司。

蔡淑貞表示，奇美以及統一企業的相關產品，是在2014年劣質油品事件後暫停輸出的食品加工廠，但經過多年的努力，如今也趁著疫情需求，重新將我國的產品，輸出國際。

蔡淑貞表示，不過，在劣質油品事件後，仍有部分國家禁止我國的動物性油脂產品輸出，如澳門等；將持續努力與他國協商，盼能在這波疫情中，將台灣產品打入其他國際市場。

為加速促成前述核准產品成功打入新加坡市場，農委會去年已輔導台灣優良農產品發展協會與新加坡HAO mart超市合作設置「台灣農產食品專區」，並簽署臺灣豬肉採購合作備忘錄。

目前已促成相關豬肉加工產品將於該超市進行試賣，後續也將針對我獲准輸新加坡的豬肉產品，積極推動媒合採購，讓新加坡民眾也能品嘗道地台灣美食。

新加坡 疫情 肉品

延伸閱讀

新加坡新冠肺炎新增287起 逾半與外勞宿舍有關

世界3月營收+11% 新廠挹注動能

新加坡政府規定 家長不准每天接送孩子到祖父母家

再創單日新高 新加坡新冠肺炎確診新增287例

相關新聞

冠狀病毒於4℃仍可生存 專家教食物放冰箱前7個消毒步驟

新冠肺炎（COVID-19）疫情下，大家都勤洗手，回家後又會消毒隨身物，以策安全。但到超市購買人人摸過的包裝食物回家後，是否需要徹底清潔？病毒在雪櫃冰冷的環境下又能否繼續存活呢？美國病毒學者Warner Greene博士就為大家解答這個迷思！

6面向防疫 長照機構如臨大敵

長照機構半數以上是年長的長輩，在過年期間新型冠狀病毒疫情開始時，機構便如臨大敵的預防性因應，深怕在機構發生群聚感染，所以從上班日起，機構同仁先是提供住民疫情資訊、自我保護、洗手等衛教，在疫情不明期間，也請家屬及機構長輩盡量減少不必要的外出、探視。

疫情影響生活該如何穩定情緒？ 教你用呼吸擁抱好、壞情緒

存在正念狀態」意味全神貫注，專注只能是臨場、當下。如果把正念以兩個特徵來形容，就是「專心」與「不分心」。「專心」指的是專注力與覺察力的訓練能力；「不分心」則是切斷紛飛的念頭，特別是對事物好、壞或有意見的評價。

「小玉亂象」戲謔母乳惹眾怒 母乳協會怒喊下架

為博取高點閱率，不少網紅即使踩紅線也願意一搏，但屢次鬧上新聞的YouTuber小玉，這次再次上演「小玉亂象」，試喝母乳戲...

罕見寒冷的4月！ 彭啟明：下周一二恐出現跌破10度低溫

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天的天氣相當的晴朗，預計北部高溫可以到26-28度，中南部29-...

霧濛濛！今晚高屏空品紅害 中南部7縣市亮橘燈

今天吹東北風，高屏地區位於弱風區，汙染物易累積，截至晚上8時為止，高雄林園、屏東、小琉球、馬祖等四個空品測站為「紅害」，...

期限快到了 台彩急尋台東2.43億大樂透頭獎得主

大樂透已連17摃，10日晚間頭獎上看新台幣4.8億元，此外，台彩提醒，1月25日於台東開出的2.43億元頭獎，得主至今仍...

台紐貿易不中斷！紐航客機加入貨運市場 送蜂蜜來台灣

因應新冠肺炎疫情於全球蔓延情勢，各國為防堵疫情紛紛祭出邊境管制條例，然而全球貿易與物資交流卻不能中斷。紐西蘭航空說，3月...

下周一二冷氣團 賈新興：可望打破近25年來4月低溫紀錄

要變冷了。周日大陸冷氣團報到，下周一及周二清晨是最冷時間點，北部低溫下探10度。就有氣象專家預測，有望打破台北氣象站近2...

網紅網購母乳拍片 王婉諭：應避免傳遞錯誤資訊

近日有知名網紅網購母乳來拍攝實驗影片，影片中戲謔的言語引起媽媽社群集體憤慨，時代力量立委王婉諭上午舉行記者會表示，網紅拍...

劣質油品事件後遭禁 我國趁疫情將4家食品輸出星國

2014年台灣食品產業史上最慘的一頁「劣質油品事件」，引發全球關注，不少國家當時對我國採取禁止出口動物性油脂類等相關產品...

u故事／光頭被罵死人妖 正妹抗癌「我有病我驕傲」

20多歲的女孩們，正值花樣年華，對未來充滿了想法、希望的年紀，卻被診斷出罹患癌症，青春人生被迫按下暫停鍵，獨自一人面對化...

熱門新聞

身體實在不堪負荷 全台240家藥局申請「口罩退役」

口罩增量首日排隊潮 240家藥局申請退出

天氣驟變三階段！周末轉冷又大雨 下周一冷氣團來襲

獨／生意狂掉7成！老字號「老上海菜館」4月20日熄燈

現代爸爸大多想生女兒 網曝兩大關鍵：生男孩吃虧

有效對抗新冠病毒？館長賣抗菌乾洗手遭北市開罰60萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。