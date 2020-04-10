劣質油品事件後遭禁 我國趁疫情將4家食品輸出星國

2014年台灣食品產業史上最慘的一頁「劣質油品事件」，引發全球關注，不少國家當時對我國採取禁止出口動物性油脂類等相關產品，至今甚至尚未解禁，我國與新加坡也自劣質油品事件後，積極與對方洽談，也恰好恰逢疫情，4家出口加工肉品業者、15家畜禽肉及蛋製品業者，准許輸出。

食藥署食品組組長蔡淑貞表示，新加坡准許我國加工肉品、罐頭食品等輸出，並免除原訂3月的實地查廠，相信我國政府查驗的能力，信任我國提供的資料核准輸出；此舉有二種含義，一為新加坡相信我國近年在食安政策的成效，二為因應疫情，新加坡急需罐頭類、加工肉品的食品。

新加坡這次核准的業者總計有四家，新申請的業者為二家，分別為嘉一香食品股份有限公司、維力食品工業股份有限公司；重新輸入的業者也為二家，分別為奇美食品股份有限公司及統一企業股份有限公司。

蔡淑貞表示，奇美以及統一企業的相關產品，是在2014年劣質油品事件後暫停輸出的食品加工廠，但經過多年的努力，如今也趁著疫情需求，重新將我國的產品，輸出國際。

蔡淑貞表示，不過，在劣質油品事件後，仍有部分國家禁止我國的動物性油脂產品輸出，如澳門等；將持續努力與他國協商，盼能在這波疫情中，將台灣產品打入其他國際市場。

為加速促成前述核准產品成功打入新加坡市場，農委會去年已輔導台灣優良農產品發展協會與新加坡HAO mart超市合作設置「台灣農產食品專區」，並簽署臺灣豬肉採購合作備忘錄。

目前已促成相關豬肉加工產品將於該超市進行試賣，後續也將針對我獲准輸新加坡的豬肉產品，積極推動媒合採購，讓新加坡民眾也能品嘗道地台灣美食。